Artikeln i korthet En olycka inträffade vid Boliden Rönnskärs kopparsmältverk när en medarbetare skadades av glödhett material.

Boliden anses skyldiga till arbetsmiljöbrott, vilket resulterade i en företagsbot på 300 000 kronor.

Företaget säger sig nu ha vidtagit åtgärder, inklusive ombyggnad av provtagningsluckan och nya rutiner för introduktion av personal.

Olyckan inträffade i samband med ett reparationsarbete på Boliden Rönnskärs kopparsmältverk strax utanför Skellefteå i juli förra året.

En avskiljare avsedd för att separera slaggprodukter från den smälta metallen, en så kallad cyklon, slutade fungera vilket ledde till ett driftstopp.

Läckte glödhett material ur lucka

När den inhyrda medarbetaren försökte rengöra cyklonen läckte det ut glödhett material från en provtagningslucka. Materialet hamnade i den anställdes sko vilket ledde till allvarlig personskada och tre månaders sjukskrivning.

Enligt Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har Boliden ”inte vidtagit de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren skadas”. Därför anser man att de är skyldiga till arbetsmiljöbrott. För detta ska företaget betala 300 000 kronor i företagsbot.

– Vi jobbar i en tuff arbetsmiljö. Som företag och individ måste man hela tiden vara på sin vakt. Det handlar både om skyddsutrustning och rutiner. Vi jobbar tillsammans för att båda delar ska fungera. Men här har ju företaget felat på något sätt, säger Ronnie Allzén, klubbordförande på IF Metall, till Arbetet.

Den drabbade personen var anställd av bemanningsbolaget men var enligt Ronnie Allzén medlem i facket. If Metall har inte drivit ärendet, men har hjälpt den anställde att få ut ersättning från försäkring.

Boliden: ”Ser allvarligt på det som hänt”

Per Sundberg, kommunikationschef på Boliden Rönnskär, beklagar det inträffade och säger att företaget nu har vidtagit åtgärder.

– Vi ser allvarligt på alla typer av olyckor. Särskilt när någon blir allvarligt skadad. Vi har nu byggt om provtagningsluckan och infört nya rutiner vid introduktion där vi informerar om att man kan få skräddarsydda skyddskläder.

Var det ett skäl till olyckan? Att skyddskläderna inte passade?

– Eftersom man ändrat rutinen så uppfattar jag det så, att skorna i det här fallet inte varit tillräckligt täta.

Det är i dagsläget oklart om Boliden kommer överklaga företagsboten eller ej.