Artikeln i korthet Delade turer för omsorgspersonalen i Avesta återinförs för att minska kommunens kostnader. Detta skapar oro bland personalen, som upplevde negativa konsekvenser när upplägget senast användes 2016.

Det finns otydlighet kring vad kommunens formulering ”efter behov” innebär, vilket gör att personalen är osäker på hur det kommer påverka deras scheman och arbetsbelastning – särskilt för familjer med helgarbete.

Kommunen står inför en allvarlig ekonomisk situation och menar att delade turer är nödvändiga, men lovar att ta bort dem när ekonomin förbättras. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Nyligen togs beslutet i kommunfullmäktige – delade turer blir åter verklighet för omsorgspersonalen i Avesta. Det ska även tecknas ett lokalt helgavtal för ständig helgtjänstgöring. Tillsammans ska det minska kommunens kostnader inom omsorgen.

– Det är ju skit, folk vill inte, men nu måste vi, säger Liselott Forsberg, skyddsombud för facket Kommunal och undersköterska inom hemtjänsten i Avesta Kommun.

Senast Avesta hade delade turer på schemat var år 2016. Arbetspass uppdelade i två skift med obetald tid emellan. Det avvecklades efter fackliga påtryckningar.

Liselott Forsberg, undersköterska och skyddsombud i Avesta

Jobbigt att inte veta

Kommunens plan är att införa de delade turerna innan årsskiftet.

Dessa ska användas ”efter behov” – en formulering som oroar både personal och Kommunal, säger den fackliga företrädaren Monica Andersson.

– Ordet är väldigt vagt och behovet ser olika ut hela tiden. Men det har stått klart från dag ett att alla arbetsplatser inte kommer kunna ha delad tur alls, eftersom man är för få, säger Monica Andersson.

Monica Andersson, facklig företrädare för Kommunals Avestasektion

I dagsläget finns inga siffror på vad det införandet kommer betyda för olika enheter, säger hon – vilket också skyddsombudet Liselott Forsberg menar oroar hennes kollegor.

– Jag får flera frågor om det här, det är väldigt jobbigt för folk att inte veta. Många mår dåligt över detta och just nu har jag inga svar till någon, säger hon.

Bland ensamstående och barnfamiljer där båda föräldrar arbetar helg, finns en extra oro kring att få ihop barnomsorgen. Oavsett om det gäller platstillgång på kommunens barnomsorg utanför kontorstid, eller i vilken utsträckningen man behöver lämna bort sitt barn under helg, så påverkar det familjen.

Mindre tid för administrativt arbete

Kommunen har idag ett stort underskott inom omsorgen. Omsorgsstyrelsen menar att personalkostnaderna utgör den största utgiftsposten, där den så kallade resurstiden – tid som inte är bokad hos brukare – är mest kostsam.

Detta är ingenting som Monica Andersson motsäger sig. Men hon säger att tiden som inte är bokad hos brukare ofta används för att hinna med annat, till exempel administrativt arbete.

– Politikerna verkar inte ha förstått att brukarna kommer att bli lidande, vi kommer ju att få ta tid utav dem om vi inte ska göra det på vår fritid, säger Liselotte Forsberg.

Så svarar kommunen på kritiken

Gunilla Berglund (C) ordförande i omsorgsstyrelsen i Avesta, förstår personalens oro över att inte veta exakt vad de delade turerna kommer att innebära för dem.

– Det känns inte alls kul att behöva ta det här beslutet. Men med en allvarlig ekonomisk situation har vi inga andra alternativ, säger hon.

Hon påpekar att när ekonomin blivit bättre så ska man ta bort de delade turerna. Kommunen ska också, på prov, låta några enheter sköta schemaläggningen själva, i stället för att ha det centraliserat – något Kommunal länge velat.

Nu väntar förhandlingar mellan arbetsgivaren och Kommunal kring helgavtalet – som sätter ramarna för hur behovet kring delade turer kommer att se ut.