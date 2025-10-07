45 000 vårdanställda i Stockholm får skor: ”Jätteviktigt”

Artikeln i korthet Region Stockholm ska erbjuda kostnadsfria arbetsskor till vårdpersonal för att underlätta deras arbete och förbättra arbetsmiljön, en fråga som fackförbundet Kommunal länge har kämpat för.

Utöver arbetsskor kommer regionen också att erbjuda rabatterat reskort för kollektivtrafiken.

Satsningen beräknas totalt kosta 110 miljoner kronor 2026 och därefter 145 miljoner varje år.

Satsningen ska både underlätta vardagen ekonomiskt och bidra till en bättre arbetsmiljö, enligt förslaget.

Reformen har tagits fram av den styrande koalitionen i regionen, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet – tillsammans med Vänsterpartiet.

”Vårdpersonal går tiotusentals steg på jobbet varje dag. Det är rimligt att regionen bekostar skor, både för personalens välbefinnande och av hygieniska skäl”, säger Jonas Lindberg, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet, i ett pressmeddelande.

Kommunal: En principfråga

Frågan om kostnadsfria arbetsskor för vårdanställda har varit en prioriterad fråga för fackförbundet Kommunal i många år.

– Vi är jätteglada i dag. Det är en jätteviktig och konkret åtgärd för de som sliter i vården, säger Catharina Häggbom, samordnare för Kommunal i Region Stockholm.

För fackförbundet är det en principfråga. Eftersom arbetsgivaren kräver att man har särskilda arbetsskor på jobbet så tycker Catharina Häggbom att det är självklart att arbetstagaren själv inte ska behöva bekosta det.

– För våra medlemmar är det dels en ekonomisk fråga, men det är också en friskfaktor eftersom skorna är avgörande för hälsan. I vården går och står man mycket.

Flera kommuner har infört liknande förmåner för sina anställda inom vården, men bland regionerna är det bara ett mindre antal som erbjuder kostnadsfria skor.

I bland annat Region Halland, Uppsala och Sörmland får vårdpersonal någon form av subvention för arbetsskor i dag.

S lovade nationella regler – utan resultat

Senast Socialdemokraterna satt i regeringsställning lyfte de frågan på riksnivå, och sa att de ville få till nya regler för alla inom vården.

På Kommunals kongress 2022 stod dåvarande statsminister Magdalena Andersson (S) i talarstolen på Kommunals kongress och lovade förändring.

– Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att se över hur vi kan förebygga belastningsskador i rygg, höfter och knän genom bra utrustning, exempelvis rätt slags skor. Det är ett steg i rätt riktning, sade hon.

En statlig utredning tillsattes samma år, men när resultatet presenterades kom inga konkreta krav på kostnadsfria skor.



Arbetsmiljöverket bedömde att det inte fanns tillräckligt med vetenskapliga bevis för att särskilda arbetsskor skulle kunna eliminera belastningsrisker, även om de kan bidra till att minska dem. Därför föreslog utredningen inga nya regler eller krav för arbetsskor som skyddsutrustning.

Region Stockholm kommer, förutom arbetsskor, även erbjuda vårdanställda möjlighet att köpa ett reskort för kollektivtrafiken i Stockholm, med 25 procents rabatt.

Hela förslaget beräknas kosta regionen 110 miljoner kronor 2026, och därefter 145 miljoner kronor om året.