19. ”Vet aldrig vad som väntar bakom dörren” (Att jobba nära döden)

Att hålla en döende patient i handen, dra upp en drunknad person från sjöbotten eller sminka ett lik inför begravning. Döden kan väntat eller plötsligt kliva in på jobbet.

I det här avsnittet av Kneget pratar vi om att arbeta nära döden och hur någon som gör det kan bearbeta särskilt jobbiga händelser. Och så hör vi saneringsteknikern Sophie berätta om hur det är att städa bort döden i hemma hos den som gått bort.