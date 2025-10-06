Skärpt straff för chef som dömts för sexbrott mot provanställda

Artikeln i korthet En 64-årig varuhusägare dömdes i tingsrätten för 15 sexbrott mot fyra anställda kvinnor, däribland grova sexuella övergrepp under en personalfest.

Nu skärper hovrätten straffet till två års fängelse, men ansåg inte att brotten skulle bedömas som grova trots att kvinnorna var i beroendeställning.

I februari förra året dömdes en 64-årig varuhusägare för 15 sexbrott mot fyra anställda kvinnor.

Tre av dem var provanställda och en sommarjobbade i butiken.

Mannen, som var mer än dubbelt så gammal som kvinnorna, hade vid upprepade tillfällen tafsat och kommit med sexuella kommentarer och komplimanger om deras utseenden på jobbet.

Det handlade bland annat om kramar där mannen lät handen glida över utsidan av deras bröst och om smekningar på rumpan.

På en personalfest där både chefen och flera anställda var rejält berusade spårade det ur totalt, enligt vittnesmålen.

Chefen körde in huvudet mellan kvinnans ben

Chefen utsatte en av de provanställda kvinnorna för det tingsrätten bedömde som ett grovt sexuellt övergrepp då han med våld tryckte upp henne mot en vägg och tafsade innanför hennes trosor.

Han pussade också en annan av de provanställda på brösten och lyfte upp hennes klänning och körde in sitt huvud mellan hennes ben.

Åtta av de 15 brott han dömdes för i tingsrätten begicks på personalfesten.

Både chefen och åklagaren överklagade tingsrättens dom. Chefen hävdade att han var oskyldig till allt.

Åklagaren ansåg däremot att de sexuella ofredanden som mannen dömdes för skulle bedömas som grova och inte som brott av normalgraden.

Inte grovt brott för att kvinnorna var provanställda

Ofredandena skedde på jobbet och kvinnorna var provanställda.

De befann sig därmed i beroendeställning till mannen vilket gör att de borde räknas som extra utsatta, resonerade åklagaren.

Men hovrätten delar inte den bedömningen.

Hovrätten anser precis som tingsrätten att det inte räcker att brotten skett av en chef på arbetsplatsen för att de ska bedömas som grova och särskilt hänsynslösa.

Däremot dömer domstolen chefen för ytterligare ett fall av sexuellt ofredande, där tingsrätten friade mannen. Hovrätten anser det också vara bevisat att det i flera fall handlar om upprepade ofredanden.

Det är en anledning till att hovrätten förlänger chefens fängelsestraff från 1,5 till 2 års fängelse.

Hovrätten anser också att straffet ska skärpas eftersom de drabbade har befunnit sig i beroendeställning till chefen och varit rädda för att förlora sina jobb om de sagt ifrån.

”Det har även varit fråga om brott vid upprepade tillfällen med närmast systematisk karaktär” skriver domstolen.