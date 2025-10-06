Artikeln i korthet Kollektivavtalet mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden påverkar cirka 5 960 anställda på 303 företag, främst städföretag, och gäller från 1 oktober 2025 till 30 september 2027.

Lönerna ökar med i genomsnitt 747 kronor i år och 761 kronor nästa år.

Arbetsgivarna betonar vikten av att hålla lägstalönerna låga för att kunna konkurrera med oseriösa aktörer.

Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Kollektivavtalet berör cirka 5 960 anställda vid 303 företag. Det är framför allt städföretag, som städar mot rut-avdrag, som det gäller. Hemfrid och Städgiganten är exempel på stora arbetsgivare.

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2025 till och med den 30 september 2027.

Vilka löneökningar blir det?

SVAR: Lönerna ökar med i genomsnitt 747 kronor (räknat på heltid) i år från och med den 1 oktober. Den 1 oktober 2026 ökar lönen med ytterligare 761 kronor i snitt.

Men alla är garanterade en viss löneökning, 299 kronor i år och 304 kronor nästa år. Resten förhandlas lokalt och fördelas individuellt, alla får inte samma löneökning.

Lägstalönerna höjs med 853 kronor i år och med ytterligare 777 kronor den 1 oktober nästa år.

Nya lägstalöner är: 25 370 kronor i år och 26 147 kronor från och med den 1 oktober 2026.

Vad säger arbetsgivarna?

SVAR: De uttalar sig så här om lägstalönerna.

– För oss på arbetsgivarsidan var det särskilt viktigt att lägstalönerna inte ökade mer än nödvändigt. Konkurrensen från oseriösa aktörer utan kollektivavtal är hård vilket gör marginalerna mycket små för dem som vill göra rätt, säger Martin Stenmo som är chef för Almega Serviceföretagen, enligt ett pressmeddelande.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Ytterligare en nivå i det som kallas branschvanetillägg införs. Efter två års branschvana ökar lönen med 200 kronor, och efter fyra års branschvana med ytterligare 200 kronor. Sedan tidigare har branschvanetillägg på 200 kronor betalats ut efter tre års erfarenhet.

Branschvanetillägget infördes i avtalet 2023 och ger alltså extra tillägg för dem som arbetat längre i branschen.

Deltidsanställda kommer här också få övertidsersättning i stället för mertid. Gäller endast vid beordrad övertid.

Ersättningar och tillägg, som ob och övertid, höjs med 3,4 procent i år och 3 procent nästa år.