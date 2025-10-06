”Kvällspass” är en otroligt verklighetsnära skildring som fångar sjukhuspersonals komplexa och stressiga vardag på pricken. Man kan tro att det är en dokumentär.

Vi får följa sjuksköterskan Floria (spelad av Leonie Benesch) under ett kvällspass på sjukhuset. De är en sköterska kort och Floria stressar mellan döende patienter, patienter som kräver rätt sorts te och oroliga anhöriga. Och mitt i allt har Floria närvaro nog att börja sjunga en visa för att lugna en orolig patient.

Saknas både sjuksköterskor och undersköterskor

Filmen utspelar sig i Schweiz men det hade lika gärna kunnat vara Sverige. Underbemanningen är densamma. Förmodligen saknas både sjuksköterskor och undersköterskor på kirurgavdelningen för Floria gör båda yrkesgruppernas arbetsuppgifter. ”Kvällspass” är en omistlig film om arbetsvillkoren för några av de viktigaste människorna vi har!

”Kvällspass” är regisserad av Petra Biondina Volpe och har premiär på bio 17 oktober.