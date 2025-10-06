Insänt: ”Organisera mera”

Elektrikerförbundet har startat en ny utbildningssatsning. Idén är att få in tanken på organisering i all vår fackliga vardag genom att rusta förtroendevalda och klubbar, ja hela organisationen så sikt.

Vi som planerar utbildningen är förbundets vice ordförande P O Nilsson, biträdande förhandlingschef Tomas Jansson, förbundsombudsman Anton Levein och undertecknad. Till slut blir vi 14 förtroendevalda och tre nervösa kursledare, Tomas, Anton och Thomas. Nervositeten minskar snart, för att under slutet av dagen avta helt och hållet. Vilket gäng vi har i salen! Öppna, ärliga, kunniga och vetgiriga.

Den svenska modellen

Innan utbildningen har alla läst en bok om den Svenska modellen, skriven av Erland Olausson. Deltagarna har även skrivit en egen betraktelse om sin syn på modellen, som de redovisar. Alla 17 i rummet deltar i samtalet med mycket stor liv och lust.

I de avsnitt som innehåller ledarskapstankar är gänget också på tårna rätt igenom hela utbildningen. Alla vet att de har minst 16 kompisar som ett bra stöd när de känner behov av att fråga, undra eller vill bolla saker, hemma i den fackliga vardagen.

Kursledningen, vi tittar på varandra regelbundet under hela utbildningen, minst en gång om dagen, ler och säger tyst till varandra;

– ”Vilket gäng! Så modiga de är.”

Några av deltagarna under kursen.

Gråzoner

Förutom boken om den Svenska Modellen läser de även en bok om ”Vardagsmakt”, skriven av retorikexperten Elaine Ekswärd. Vi ser tydligt att begreppet ”Makt” är både nytt och mycket intressant att prata runt. Vad är makt egentligen? När utövar jag makt? När utsätts jag för andras maktutövning? Hur ser makten ut i Svenska Elektrikerförbundet?

När vi går igenom Installationsavtalet är det en sak som snart slår hela kursgruppen;

-”Varför är det så svårt att ge ett rakt och klart svar när vi frågar något om avtalet?”

Vårt upprepade svar är;

-”Det är sällan det finns raka och klara svar.”

Gruppen är mot slutet av utbildningen klar över att mycket av det som händer i organiserande förhandlingar sker i gråzoner. Det saknas ofta ett facit när vi går in i en organiserad förhandling, men ett facit som saknas kan ju ”jag” vara med och skapa.

I november ses gänget igen.