Insänt: ”Minst 828 års erfarenhet”

På Rönneberga samlas vi en helg i augusti 2025. Vi, det är ett 25-tal personer som numera kan kalla oss för ”ombudsman emeritus”. Vi upptäcker under helgen att vi tillsammans har minst 828 års erfarenhet av fackligt arbete.

Är vi bortglömda?

Med utgångspunkt i ett av våra samtalsämnen är ovanstående tanke relevant, i alla fall för oss. Hur är det egentligen? Är det så att vi, alltså förbundet, slänger bort all den fackliga erfarenhet vi ombudsmän emeritus besitter? Eller kan det vara så att motsvarande kunskap, eller till och med mer kunskap, finns hos alla de som kommit, och kommer, att forma förbundets verksamhet som medlemmar, förtroendevalda och ombudsmän efter oss? Kan ”dagens ungdom” ersätta alla oss och vår erfarenhet?

För mer eller mindre länge sedan utgjorde vi ”dagens ungdom”. Yngre människor är vår framtid. Vi ombudsmän emeritus används i förbundets verksamhet när det är till vinning för förbundets medlemmar, förtroendevalda och ombudsmän.

”Det är vi som var bättre förr”

När vi samlas under lördag förmiddag ler undertecknad många gånger och säger;

-”Hej, det var ett tag sen!”

Det största leendet spricker jag upp i när jag träffar Tommy Olausson, tidigare förbundskassör. Det är Tommy som tar initiativet till att vi kan ses under två härliga dagar på Rönneberga för gemensamma aktiviteter. Det stora genomgående temat är, föga förvånande, nostalgi och en och annan berättelse på temat ”det var bättre förr”.

Vän av ordning i gruppen ingriper snabbt och får ner oss på jorden igen, med kommentaren;

-”Nej, nej gubbar det är fel att säga att det var bättre förr. Det är vi som var bättre förr.”

Det syns tydligt på oss alla, med ett undantag, att vi var yngre förr. Gunnar Carlsson från Karlstad ser ut precis som förr.

Det är också Gunnar som reagerar blixtsnabbt när jag säger att jag har en idé om att skriva om vår träff i en artikel till Elektrikern. Gunnar tittar på mig och säger, med ett brett leende;

-”Skriv snabbt då Thomas, annars hinner ett par gubbar avlida innan de får läsa.”

Tommy Olausson, tidigare förbundskassör.

Kanske Urban Pettersson är med i gänget nästa träff

Under lördagen har vi ett mycket uppskattat besök av förbundets nuvarande ordförande, Urban Pettersson. Urban för ett bra samtal med oss. Han svarar på ett mycket bra sätt när gruppen lämnar ett antal förslag på hur förbundet kan lösa ”alla problem” med ett enkelt handtag. Urban säger precis som det är;

-”Om det hade varit så enkelt hade vi löst det för länge sedan.”

Urban är mer inne på att förbundet behöver fortsätta att jobba med kulturen i förbundet. Vi behöver, enligt Urban, fokusera mycket mer på att organisera våra kompisar som är elektriker. Det behöver vi göra varje dag. Det är lätt att hålla med Urban.

Under 2026 går Urban i pension. På vår nästa (?) träff sitter han kanske mitt i gänget och skrockar på samma sätt som vi. Enda skillnaden är att han har ett något annorlunda perspektiv på ”förr”. För oss alla blir ju just ”förr” hela tiden mer och mer ”förr”.

Längst bak i salen fylls hjältarnas rad först av alla rader i salen. Fr vänster Karl Erik G, Thorbjörn M, Ulf C, Sture S, Morgan A, Lars Erik P..jpg

Fågelholk

Bulteklubbens ordförande Lars Erik Pettersson tar tillfället i akt att uppvakta Tommy Olausson som tack för hans initiativ till träffen för alla Ombudsmän Emeritus. Tommy uppvaktas med en numera traditionell fågelholk och medalj. Det enda som är mindre traditionellt är det klubblagsemblem som pryder holken. Klubben heter Mjällby AIF och sägs leda fotbollsallsvenskan när vi är på Rönneberga. Vi är ett antal gubbar som stönar lite, när vi tvingas erkänna att det faktiskt är Mjällby som leder allsvenskan. De ligger till och med före GAIS.

Jag är gärna med och drar i gång en ny träff när det blir aktuellt. Jag hoppas vi blir ännu fler gamlingar som ses den gången.

Tack alla för en GoHärlig helg på Rönneberga!