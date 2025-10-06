”Fel att antyda att Arbetsförmedlingen saknar kompetens”

SLUTREPLIK: Arbetsterapeuten Mia Bartual kritiserar i en replik till Arbetsförmedlingen beslutet att inte förlänga vissa avtal inom tjänsten Steg till arbete.

Arbetsförmedlingens uppdrag är att utgå från de arbetssökandes behov.

Det är också grunden både för det dagliga arbetet i mötet med arbetssökande och när vi vidareutvecklar vår verksamhet.

Inte en tjänst för ”de mest utsatta”

Precis som Mia Bartual beskriver är samarbete en förutsättning för att möta den mängd olika behov som finns hos arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Det tål att upprepas att alla parter på arbetsmarknaden är viktiga för att korta tiden i arbetslöshet för dessa individer.

I Mia Bartuals replik beskrivs Steg till arbete som en utredande tjänst, men Steg till arbete är framför allt en tjänst som ställer krav på att deltagaren kan bli redo att söka anställning inom ett drygt halvår.

Det är inte en tjänst som vänder sig till dem som Mia Bartual beskriver som ”de mest utsatta”, de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Bred kompetens inom rehabilitering

Vi ser att tjänsten på flera ställen ger ett bra stöd till arbetssökande som har rätt förutsättningar att kunna utvecklas mot en anställning.

Vi vet också att arbetssökande som behöver mer stöd än vad Steg till arbete kan erbjuda ofta behöver avbryta insatsen i ett tidigt skede. De behöver andra insatser, antingen i vår egen regi eller i samverkan med någon av våra samverkansparter.

Repliken antyder att Arbetsförmedlingen saknar kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi har tvärtom en bred kompetens inom området och våra medarbetare är vana att arbeta med arbetssökande med olika typer av behov.

Hos oss kan arbetssökande få stöd av våra arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer och specialister inom syn, döv och hörsel och vi har dessutom arbetsförmedlare som är vana att jobba med den här gruppen.

Likvärdigt stöd över hela landet

Vi har flera metoder och arbetssätt som vi arbetar med utifrån den arbetssökandes individuella behov. Det finns en verktygslåda med många insatser att arbeta med för att ge ett likvärdigt och enhetligt stöd till arbetssökande i hela landet.

Våra arbetssätt och metoder inom området har också vidareutvecklats och det ger oss förutsättningar att kunna ge ett bra stöd i egen regi med komplement av samverkad regi utifrån lokala förutsättningar.

Tvärtom vad Mia Bartual skriver kastar vi inte bort erfarenheten från Steg till arbete. Vi använder den för att kunna ge arbetssökande ett ännu bättre stöd, både genom våra egna insatser och genom att samarbeta med andra på arbetsmarknaden.