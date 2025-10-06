I Region Gävleborg har det tidigare funnits ett lönetillägg för anställda på avdelningar med mycket hyrpersonal. Nu breddas den så kallade kontinuitetsersättningen och ska gälla vårdpersonal i dygnet runt-verksamheter som stannar på sin enhet över tid.

Med på listan – över yrkesgrupper som får 2 000 extra i månaden när de jobbat i två år och 3 000 efter tre år på samma enhet – är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Undersköterskor får inget lönetillägg.

Linda Pettersson Lind är ordförande för Kommunals sektion Region Gävleborg:

– Vi har varit ute och bråkat om det här jättelänge, säger hon.

Linda Pettersson Lind, sektionsordförande i Kommunal sektion Region Gävleborg.

Kommunal: ”Satsa på undersköterskor”

Hon säger att facket påpekat för regionledningen att undersköterskorna också måste få ta del av satsningen – om de ska stanna kvar på sina arbetsplatser över tid.

– Vi måste satsa på undersköterskor, det är brist och svårt att rekrytera. Framför allt behöver de belönas för lång och trogen tjänst, det kostar ju otroliga pengar att lära upp personal.

Fler yrkesgrupper kan få bonus

Enligt Lena Emanuelsson (SD), ordförande för personalutskottet i Region Gävleborg, är det inte uteslutet att fler yrkesgrupper – såsom undersköterskor – kan få ta del av bonusen i framtiden.

”Gällande en utökning av kontinuitetsersättningen så är det först något som ska utredas vilka grupper som kan komma att bli aktuella. Tyvärr har jag inget mer än så att säga i dagsläget”, skriver hon i ett mejl till Kommunalarbetaren.