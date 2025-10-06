Barnomsorg är drömmen för elfacket i Saskatoon

Lokalavdelningen i Saskatoon är liten, 212 medlemmar, men Murray Palmer och hans kollegor kämpar för att värva fler – gärna kvinnor.

– Ungefär 10 procent av medlemmarna är kvinnor. Det pågår ett stort nationellt projekt inom IBEW (International Brotherhood of Electrical Workers) där vi försöker få in fler kvinnor, bland annat genom lärlingsprojekt, berättar han.

Drömmen för just hans avdelning är större lokaler.

– Då skulle vi kunna ha barnomsorg på plats, vilket skulle hjälpa inte minst kvinnor att kunna fortsätta i branschen. Det finns många ensamstående mödrar och en sådan satsning skulle hjälpa dem mycket. Det är värt att testa.

Ursprungsbefolkning bland medlemmarna

Han pratar mycket om att undanröja hinder.

– Vi har några från Kanadas ursprungsbefolkning som medlemmar. Historien har gjort att deras liv ofta är svårt. Det är inte alltid så att de litar på organisationer och myndigheter. Jag försöker förklara att ett jobb och en fackförening kan förändra livet, inte minst genom de förmåner som familjerna får, säger han.

Fakta / Murray Palmer Familj: Fru och barn i Saskatoon. Gör: Verksamhetschef på IBEW i Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. Bäst med yrket: I min roll nu att jag får hjälpa människor. Läs mer

Murray Palmer själv växte upp som bondpojke.

– Jag växte upp på en gård på prärien. Man lärde sig arbeta hårt. Det som måste göras med boskap och odlingar måste göras. Jag gifte mig och fick barn och jobbade med allt möjligt på byggen. Det var trevligt och jag frågade chefen vilka yrkesgrupper som behövdes. Han tipsade om elektriker, jag skrev på ett lärlingskontrakt och varvade lärlingsjobb med skola i några år, minns han.

Fjärde året som lärling gick han med i facket.

– Jag visste inte mycket om fackligt arbete. Att bli medlem är bland det bästa jag gjort. Det förändrade verkligen vårt liv.

Murray Palmer vid det kandensiska elfackets emblem.

Kan förändra människors livsvillkor

Tidigare drömde han om att bli psykolog.

– Men när vi fick barn var det inte läge att plugga så länge. Jag funderade på jobb i sjukvården. Jag ville helt enkelt hjälpa människor. Nu känner jag, sedan jag började arbeta fackligt och blev verksamhetschef 2020, att jag verkligen gör det. Vi kan förändra människors livsvillkor så att det förändras i generationer framåt.

Fakta / Elektriker i Kanada I december 1899 grundades den kanadensiska delen av IBEW, International Brotherhood of Electrical Workers, genom en liten avdelning i Ottawa. Idag är cirka 80 000 medlemmar (ungefär lika många är inte medlemmar) fördelade på ett 60-tal lokalavdelningen över hela landet. IBEW är det klart dominerade fackförbundet för elektriker. På östkusten är facklig anslutning, på prärien (i mitten av landet) är den sämre. Läs mer

I hans provins, Saskatchewan, har det varit trögt med jobb ett tag, inte minst inom industrin.

– Då försöker vi hjälpa medlemmar som har lust att resa på uppdrag till andra provinser. Vi gör ett nyhetsbrev varje månad och har medlemsmöte var fjärde tisdag. Ett tjugotal brukar komma på varje möte men de pratar sedan med tjugo andra som pratar med tjugo till och så vidare. De flesta har nog koll på vad som händer. Och alla kan ju alltid ringa mig om allt.

Fakta / Kanada Världens näst största land till ytan (22 gånger större än Sverige). Bara 39 miljoner invånare gör det till av världens mest glest befolkade. Ottawa är huvudstad. Landet består av 10 provinser och tre territorier. Franska och engelska är officiella språk. Läs mer







