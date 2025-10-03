”Två av tre svenskar stödjer Tesla-strejken”

IF Metall har nu strejkat mot Tesla i snart två år. Motståndet från företaget mot att ge de anställda samma trygga villkor som arbetare på andra bilverkstäder är fortfarande kompakt.

Men hos svenska folket är stödet för kollektivavtal starkt och grundmurat.

9 av 10 vill ha schyssta villkor

Två av tre stöder strejken, och hela nio av tio anser att företag verksamma i Sverige ska erbjuda villkor enligt kollektivavtal. Det visar färska siffror från opinionsinstitutet Novus.

Efter att IF Metall återkommande fört samtal med den svenska Tesla-ledningen, med medverkan av Medlingsinstitutet, står det klart att Teslas motstånd mot kollektivavtal är strängt ideologiskt.

Det är uppenbart att den svenska ledningen i nuläget inte har mandat att teckna kollektivavtal – eller att göra några överenskommelser som involverar fackföreningar över huvud taget.

Under samtalens gång har det blivit tydligt att de inte ens kan tänka sig att göra förändringar i de anställdas villkor som tillmötesgår grundläggande innehåll i svenska kollektivavtal.

Tre dåliga exempel

Tesla är INTE beredda att garantera sina anställda årliga löneökningar i nivå med det så kallade märket.

De är INTE beredda att garantera någon form av arbetstidsförkortning, så som andra anställda på bilverkstäder har enligt kollektivavtalen.

De är heller INTE beredda att garantera pensionslösningar för sina anställda som ligger i nivå med det som finns i kollektivavtalen.

11 fack involverade i konflikten

Då dessa och andra grundläggande villkor inte är uppfyllda konstaterar IF Metall att det i nuläget helt saknas förutsättningar för en lösning.

Konflikten fortsätter därför med oförminskad kraft och vi ser över ytterligare stridsåtgärder utöver de mycket omfattande åtgärder som redan finns på plats.

Två år är en väldigt lång tid för en arbetsmarknadskonflikt ur ett svenskt perspektiv. Under den här långa tiden har stödet från andra fackföreningar, både i Sverige och utomlands, varit starkt.

I nuläget är inte mindre än elva svenska fackförbund involverade i konflikten genom sympatiåtgärder, och många är redo att bidra med ytterligare blockader.

Majoritet av svenska folket i ryggen

Men allra starkast önskan om långsiktigt trygga villkor har IF Metalls medlemmar på Tesla, som snart har strejkat i två år.

De är sanna fackliga hjältar. Det krävs ett enormt mod och viljestyrka att ta denna konflikt som anställd – mot ett av världens mest resursstarka företag, med en känd fientlig inställning till fackföreningar.

Inför ytterligare en höst och vinter i strejk för trygga villkor kan de strejkande på Tesla vara helt säkra: De har inte bara en samlad fackföreningsrörelse i ryggen, utan även en förkrossande majoritet av svenska folket.