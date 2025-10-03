I slutet på september godkände Inspektionen för strategiska podukter, ISP, amerikanska Lytens köp av konkursade Northvolt. I mitten på oktober bör affären vara helt klar.

Har börjat anställa

Enligt uppgifter till Ekot ska Lyten nu också ”så smått” börjat anställa. Framförallt på ingenjörssidan.

Klart är även att Lyten blivit medlemmar i Teknikföretagen och skrivit på riksavtalet för industrin. De stora frågorna gällande företrädesrätt för tidigare Northvoltanställda är dock inte klara.

Vad gäller industriarbetarna är läget också fortsatt ovisst, säger Lena Lundgren, samordnare på IF Metall i Norra Västerbotten till Arbetet.

– För oss är det för tidigt att säga något. Ingen har av våra medlemmar har blivit anställda av Lyten, säger hon och fortsätter.

– Cirka 40 jobbar kvar i konkursboet, men det är inget nytt. Vi har en löpande dialog med representanter från Lyten men vi tror att köpet måste bli helt klart först.