Intresset för råvaror och att experimentera med matlagning har funnits sedan tidig barndom.

Så att Mikael Jaako hamnade i en matbutik redan som 23-åring och har fortsatt utan uppehåll är precis som det ska.

– Som butiksanställd får man bra koll på utbudet av varor och vad de går att använda till. Jag gillar att utforska och delar gärna tips och erfarenheter med såväl kunder som kollegor, säger Mikael Jaako.

Färskvaru-ansvarig

Han är ansvarig för färskvaror På Ica Supermarket i Bagarmossen i södra Stockholm.

Och det var faktiskt kollegorna där som såg till att han sökte till programmet Sveriges mästerkock.

– Jag hade tänkt på det i flera år, men inte kommit till skott. Alla på jobbet känner ju till mitt stora matlagningsintresse och får ibland provsmaka ur mina lunchlådor.

Och det var just i lunchrummet det skedde.

Kollegorna bad om att få låna Mikael Jaakos mobil och fyllde i ansökningsformuläret.

Kollegorna peppade

– ”Så, nu är det gjort”, sa de. Men sedan krävdes även en presentationsfilm om vem jag är. Det fick jag fixa hemma.

Utsållning bland de tusentals sökande var lång och i många steg.

För Mikael Jaako var det i början väldigt ovant att laga mat i nya kök och inför kameror.

– Man vänjer sig delvis efter ett tag, men det är en otrolig stress och press. Det sker mycket bakom kulisserna som tittarna inte ser. Vi har exempelvis inget rinnande vatten nära till hands, man får springa som en galning varje gång man behöver det.

Press och stress

Anspänningen gör att det inte är ovanligt att deltagare bryter ihop och gråter. Och juryn kan vara tuff.

– Man vet aldrig vad de sitter och lurar på för omdöme.

Just nu vet tittarna att Mikael är med i slutstriden bland de 10 sista. På söndag visas nästa program där fler ska gallras ut.

Men hur det går är superhemligt, bara den allra innersta kärnan runt programmet vet – allt spelades in i våras.

Nudelsoppan ramen storfavorit

Vad är då Mikael Jaakos paradrätt?

Får han välja lagar han helst asiatiskt, allt från vietnamesiskt, koreansk, japanskt och thailändskt till kinesiskt. Favoriten är olika varianter på nudelsoppan ramen.

– Jag har experimenterat med den i många år. Ibland har jag kommit in i ett ramen-flow och lagat olika varianter i princip varje dag i en hel månad. Efter det tröttnar man lite.

Allt utforskande har lett till insikten om att en riktigt bra buljong är grunden i en lyckad variant.

Och det krävs inte så många ingredienser.

Långkok i åtta timmar

Mikael Jaako använder vatten, märgben, oxsvans, gul lök och en matsked av ett slag umami-aromat som heter msg.

– Den ultimata buljongen får sjuda i åtta timmar. Det är tillräckligt länge för att fettet och vätskan ska bindas samman ordentligt, men inte för länge – då ångar för mycket vatten bort.

På botten av serveringsskålarna är det sedan viktigt med en så kallad tare, smaksättning.

I Mikael Jaakos favorit ingår soja, chiliolja, sötat risvin, sesamolja, röd och vit miso, riven ingefära, samt riven och hackad vitlök.

Middag klockan 22

– Sedan i med skållhet buljong, nudlar och de tillbehör man vill. Mina favoriter är sesammarinerade böngroddar, salladslök, svamp, rostad schalottenlök, blancherad pak choi, sojapicklade ägg och någon form av mycket lättstekt och bra kött.

Det är ingen snabbmat direkt. Han och sambon äter ofta middag först framåt klockan 22.

Då sover redan de två barnen, 5 och 7 år.

Men de har för det mesta fått något helt annat och en betydligt tidigare middag.