Med The Life of a showgirl visar Taylor Swift att hon har störst kuk

Att Taylor Swift har bröstat upp sig inför sitt tolfte album är ingen underdrift.

På omslagen till de typ tjugo olika utgåvorna av skivan är det mer naket än vanligt, men så är estetiken till denna platta en klassisk showgirl.

Vad Swift egentligen vill bevisa med detta är oklart, men tydligt är att hon rent resultatmässigt förväntar sig att slå nya streamingrekord.

Allt med ”The life of a Showgirl” är skräddarsytt för att ta över hitlistorna tills nästa skiva kommer.

Återvänt till Max Martin

Den stora nyheten musikaliskt är att hon nu har ditchat sin parhäst Jack Antonoff för att återvända till Max Martin och Shellback. Det var med deras första samarbete som Swift växte från amerikansk countryidol till internationell superstjärna.

Men den som förväntat sig en återgång till rena popattacker som ”Shake it off” eller ”Blank space” kommer att bli besviken.

Det är snarare så att om Swift själv inte pushat ut hur roligt det var att jobba med svenskarna igen hade man inte hört det alls.

På nya skivan har Swift jobbat med Max Martin och Shellback igen.

Elektrifierad synthpop

”The Life of a showgirl” tar nämligen vid direkt där både ”Midnights” och ”The Tortured poets department” slutade.

Lätt elektrifierad synthpop med snygga refränger, men utan ettriga stick.

Som vanligt är det texterna som är Swifts största tillgång. Hon får ofta rättfärdig kritik för att mycket påminner om dagboksanteckningar, men det är också det som är styrkan.

I det direkta och i det begripliga finns också igenkänningen hos oss lyssnare.

Krävs tid för att särskilja

Med det sagt krävs det antagligen lite tid för att helt urskilja de tolv olika låtarna från varandra.

Det kanske också är den största svagheten med ”The life of a Showgirl”, låtarna går ofta in och ut i varandra utan tydligare identitet.

Titelspåret, första singeln ”The Fate of Ophelia” och snygga George Michael-parafrasen ”Father figure” är tre guldkorn som däremot sticker ut ordentligt.

Den sistnämnda är en av Swifts roligaste låtar någonsin där hon jämför sin ärkefiende, producenten Scott Borchetta, med en maffiaboss och sjunger att man kan göra avtal med djävulen ”för min kuk är större.”

Och när allt kommer omkring så visar ”The Life of a showgirl” att den största kuken i musikbranschen 2025 tillhör Taylor Swift.