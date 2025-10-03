SOS larmades på torsdagsförmiddagen om en fastklämd person på en arbetsplats i Kaxholmen utanför Jönköping. På plats konstaterades att en man i 65-årsåldern fått ett träd över sig och att han var allvarligt skadad.

– Exakt hur olyckan inträffat vet vi i nuläget inte, det är något vi kommer att utreda, säger polisens presstalesperson Martina Gradian.

Mannen fördes till sjukhus med ambulans, men konstaterades senare avliden.

Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ingen person är misstänkt i ärendet.