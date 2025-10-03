Gjulfidan Saliji står utanför den arbetsplats hon inte längre får gå till. Kollegor som passerar omfamnar henne och ögon tåras. På måndag ska hon utvisas.



– Det går inte att beskriva med ord hur det känns. Det skär i mitt hjärta, säger hon.



Hon har arbetat i Köpings kommunala hemtjänst i över tio år. Tillsammans med sin man och barn kom hon till Sverige 2011 som anhörig och började då jobba som vårdbiträde. Fem år senare blev de utvisade, till sitt hemland Nordmakedonien, en första gång. 2019 återvände hon, på arbetstillstånd, till Sverige och jobbet inom hemtjänsten – och valde att utbilda sig till undersköterska.



I år skulle hennes arbetstillstånd förnyas. Men när yrkestiteln hade ändrats – från vårdbiträde till undersköterska – drogs tillståndet in.

Gjulfidan Saliji med en tidigare kollega.

Chefen har försökt ändra beslutet

I beskedet från Migrationsverkets står det att Gjulfidan Saliji borde ha sökt en ny tjänst när hon blev undersköterska.



– Det fungerar ju inte så. Utbildar du dig till undersköterska samtidigt som du är anställd, som Gjulfidan gjorde, fortsätter du på samma tjänst när du är färdig. Du får högre lön och ett nytt avtal, men tjänsten är densamma.



Det förklarar Madelene Simonsen som är skyddsombud för facket Kommunal och kollega till Gjulfidan Saliji.



I Köpings kommun är den enda skillnaden mellan vårdbiträden och undersköterskor lönen, säger hon. Och att undersköterskor får ge insulin – något enhetschefen för hemtjänsten försökt förklara för Migrationsverket.



Men i deras beslut står att de ”finner skillnader” mellan de båda yrkena. Gjulfidan Saliji överklagade och ärendet prövades i Migrationsdomstolen – som kom till samma slutsats som Migrationsverket.

Migrationsverket: ”Behöver lämna in en ny ansökan”

Frida Steen är tillförordnad enhetschef på Migrationsverket. Hon säger att de, i det här fallet, bedömt att Gjulfidan Saliji bytt yrke – som har en skyddad titel och kräver yrkesbevis, med andra arbetsuppgifter än vad hon hade som vårdbiträde.

– Vill man arbeta inom ett annat yrke behöver man lämna in en ny ansökan innan det gamla tillståndet löper ut och den nya anställningen börjar. Då tittar vi på om kraven för arbetstillstånd är uppfyllda, till exempel vad gäller utannonsering av tjänst, säger Frida Steen.

Hon säger att en anställning av en person med arbetstillstånd kan skilja sig från andra anställningar, eftersom arbetsgivaren har ett ansvar för att följa de krav och lagar som finns kring arbetstillstånd. Därför skulle Gjulfidan Saliji ha behövt sökt – och fått – en utlyst tjänst för att få ett beviljat arbetstillstånd som undersköterska.

Hur har ni tagit chefens skrivelse om att hon i praktiken utför samma jobb i beaktning?

– Det har kommit in synpunkter som vi resonerat kring och kommit till den slutsatsen vi gjort, säger Frida Steen.

”Jag blir straffad för att jag utbildar mig”

Gjulfidan Saliji berättar om sitt trygga liv i Köping, med barn som alla jobbar och barnbarn hon hjälper till att passa på helgerna. Så fort hon fick sin underskötersketitel började hon plugga vidare till specialistundersköterska inom nära vård, genom den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet.



Första dagen på hennes praktik kom beskedet om utvisningen.



– Jag tror nog att alla grät den dagen, säger Gjulfidan Saliji.



Sorgen vändes snabbt till vrede. Kollegorna startade en namninsamling och chefen lämnade in yttranden till Migrationsverket – för att få dem att ändra sitt beslut. Men det stod fast.



– De utvisar de som sliter. Jag känner inte att jag gjort något fel. Jag blir straffad för att jag utbildar mig, säger Gjulfidan Saliji frustrerat.

Facket känner till flera fall

Kommunals Madelene Simonsen säger att facket är maktlöst i dessa frågor. Hon berättar att de har haft många ärenden med medlemmar som hört av sig när de fått utvisningsbeslut.



– Deras anställningar sägs ju upp på dagen, säger hon.



Under 2025 uppskattar hon att Kommunal haft kontakt med mer än en handfull vård- och omsorgsanställda som utvisats. Delvis av samma anledning som Gjulfidan, men också på grund av att de inte når upp till lönekravet – en anledning till att vårdbiträden med arbetstillstånd studerar till undersköterskor.



– Och det är bara i lilla Köping, tänk då hur många kompetenta medarbetare som fått lämna runt om i Sverige, säger Madelene Simonsen.

På frågan om det är rimligt att kompetent arbetskraft inom ett bristyrke utvisas svarar Frida Steen, enhetschef på Migrationsverket, att de har en lagstiftning – utlänningslagen – att förhålla sig till, och måste fatta beslut i enlighet med denna.

I Nordmakedonien har Gjulfidan, som är diabetiker, inte rätt till medicin och sjukvård. Som en hjälp på traven har hennes kollegor i Sverige samlat ihop 5 000 kronor.

”Gjort mitt bästa för att passa in”

Gjulfidan Saliji säger att hon förstår att staten ställer krav på de som befinner sig i Sverige med arbetstillstånd.

– Men jag har verkligen gjort mitt bästa för att passa in. Jobbat, utbildat mig, betalat skatt. Jag har aldrig gjort något olagligt. Ändå slänger de ut oss som att vi vore värsta kriminella.



Hennes man och 20-åriga dotter är i Sverige på samma arbetstillstånd som Gjulfidan och kommer också att utvisas, till Nordmakedonien – där är de rädda för att behandlas illa på grund av sitt romska ursprung.



– Det finns en intern rasism. Vi har inte samma rättigheter som andra, inte rätt till medicin och sjukvård. Inte heller rätt att jobba, eftersom vi inte bott i landet på länge.



Kvar i Sverige blir två av hennes barn och hennes barnbarn.



– Låt inte folk skapa ett liv och utbilda sig om de ändå ska slängas ut. Då hade det varit bättre om de nekat mig tillståndet från första början. Men jag ska göra mitt bästa för att komma tillbaka, säger hon.