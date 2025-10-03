EU-toppen kräver att Tesla ska teckna kollektivavtal
I snart två år har facket IF Metall strejkat mot Tesla, då de vägrar kollektivavtal.
Nu ryter EU:s arbetsmarknadskommissionär ifrån – och kräver att biltillverkaren anpassar sig till svenska regler och tecknar avtal.
– Alla investerare som kommer till Europa måste respektera europeisk standard, säger Roxana Minzatu.
I en intervju med Sveriges Radio Ekot markerar EU-kommissionären med ansvar för arbetsmarknaden, Roxana Mînzatu, att företag som etablerar sig i Europa måste följa de regler och normer som gäller här.
– Alla investerare som kommer till Europa måste respektera europeisk standard, och jag tycker att de borde skapa jobb för européer, säger hon.
På en direkt fråga om det är viktigt att Tesla tecknar kollektivavtal, är Mînzatu tydlig:
– Precis, det är vad jag säger. Det är viktigt att vi tittar på den standard som Sverige har.
”Allt bygger på förtroende”
EU-kommissionären lyfter fram att Sveriges modell, där arbetsmarknadens parter tillsammans själva sätter spelreglerna, är unik i Europa.
– Allt bygger på förtroende och vem som helst är välkommen i er ekonomi, men måste bekräfta det förtroendet. Det kan inte ske utan kollektivavtal, utan social dialog, säger Roxana Mînzatu.
IF Metalls konflikt mot Tesla har pågått sedan 27 oktober 2023, och är en av de längsta strejkerna i Sveriges historia. Grunden i konflikten är att Tesla vägrar teckna kollektivavtal för sina anställda.
Tesla: Våra arbetare har redan bra villkor
Enligt Tesla har deras medarbetare redan lika bra, eller rent av bättre, arbetsvillkor än vad de skulle ha med kollektivavtal. Den bilden tillbakavisas dock av anställda på Tesla, som larmar om flera brister i arbetsmiljön.
Flera andra fackförbund stöttar IF Metalls strejk med sympatiåtgärder, och låter exempelvis bli att hämta sopor eller installera laddstationer åt företaget.
Tesla har svarat med att rekrytera ny personal och har därmed kunnat fortsätta delar av sin verksamhet. Företaget har också försökt stoppa fackens stridsåtgärder genom domstolsprocesser, men det har de ännu inte nått någon framgång med.