EU-toppen kräver att Tesla ska teckna kollektivavtal

Artikeln i korthet EU-kommissionären Roxana Mînzatu säger att företag som vill etablera sig i Europa måste följa europeiska normer och regler.

IF Metalls strejk mot Tesla har pågått sedan 27 oktober 2023 och är den längsta i Sveriges historia. Konflikten grundar sig i Teslas vägran att teckna kollektivavtal.

Tesla hävdar att deras medarbetare har bra arbetsvillkor utan kollektivavtal, vilket ifrågasätts av anställda. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I en intervju med Sveriges Radio Ekot markerar EU-kommissionären med ansvar för arbetsmarknaden, Roxana Mînzatu, att företag som etablerar sig i Europa måste följa de regler och normer som gäller här.

– Alla investerare som kommer till Europa måste respektera europeisk standard, och jag tycker att de borde skapa jobb för européer, säger hon.

På en direkt fråga om det är viktigt att Tesla tecknar kollektivavtal, är Mînzatu tydlig:

– Precis, det är vad jag säger. Det är viktigt att vi tittar på den standard som Sverige har.

”Allt bygger på förtroende”

EU-kommissionären lyfter fram att Sveriges modell, där arbetsmarknadens parter tillsammans själva sätter spelreglerna, är unik i Europa.

– Allt bygger på förtroende och vem som helst är välkommen i er ekonomi, men måste bekräfta det förtroendet. Det kan inte ske utan kollektivavtal, utan social dialog, säger Roxana Mînzatu.

EU-kommissionen EU-kommissionen är en av unionens centrala funktioner. I kommissionen sitter en kommissionär från varje EU-land, med ansvar för ett särskilt politikområde – exempelvis miljö eller arbetsmarknad. Kommissionärens främsta uppgifter är att föreslå nya EU-lagar på sitt område, se till att medlemsländer följer reglerna och att företräda EU internationellt. Läs mer

IF Metalls konflikt mot Tesla har pågått sedan 27 oktober 2023, och är en av de längsta strejkerna i Sveriges historia. Grunden i konflikten är att Tesla vägrar teckna kollektivavtal för sina anställda.

Tesla: Våra arbetare har redan bra villkor

Enligt Tesla har deras medarbetare redan lika bra, eller rent av bättre, arbetsvillkor än vad de skulle ha med kollektivavtal. Den bilden tillbakavisas dock av anställda på Tesla, som larmar om flera brister i arbetsmiljön.

Flera andra fackförbund stöttar IF Metalls strejk med sympatiåtgärder, och låter exempelvis bli att hämta sopor eller installera laddstationer åt företaget.

Tesla har svarat med att rekrytera ny personal och har därmed kunnat fortsätta delar av sin verksamhet. Företaget har också försökt stoppa fackens stridsåtgärder genom domstolsprocesser, men det har de ännu inte nått någon framgång med.