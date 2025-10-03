Det är något speciellt med luften när det närmar sig höst. Kvällarna kommer tidigare och lamporna är tända redan vid middagen. Stearinljusen brinner och en stickad filt värmer kroppen.

Typ varje skroll i Instagramflödet visar en kvinna som unnar sig. Kall rosé i höstsolen eller rödvin till chark och ost. Det ser härligt ut.

Men bakom fotografierna döljer sig inte sällan en mindre härlig vardag.

Känns nästa olagligt

Ibland är det bankande huvudvärk på väg ner till omklädningsrummet efter en arbetsdag som varit ett jävla maraton. Ibland känslan av otillräcklighet när tvättmaskinens blöta kläder snart börjar stinka surt. Eller skuldkänslor för att man bara inte vill ligga i kväll.

Det går inte en födelsedag utan att behöva skära upp tårtbitar till alla gäster. Inte en middag utan att behöva bära ut disken för att den annars blir stående.

Om det finns saker kvar att ta tag i känns det nästan olagligt att sjunka ner i soffan. Men placerar man ett fint glas på bordet och tänder ett levande ljus så försvinner plötsligt det dåliga samvetet. Åtminstone en stund.

Det är inte att vara lat. Det är att unna sig.

Ett glas blir lätt två

Den som inte hällt upp något starkt efter en riktig skitdag får kasta första stenen. Jag har gjort det. Ett glas blir lätt två. Mitt i veckan också, för alla är inte lediga på lördagar.

Men det finns något som oroar mig här. Inte att kvinnor dricker vin i höstsolen. Utan för att vi verkar behöva det så mycket.

En studie från 2024 visar att mäns alkoholkonsumtion minskar när allt fler kvinnor dricker. Den bekräftar också att personer som saknar makt på jobbet och som arbetar i fysiskt tunga yrken löper betydligt högre risk för alkoholrelaterade sjukdomar, även om de ofta dricker mindre än högutbildade.

Behov växer lätt. Det som först är en liten paus blir en konstgjord andning som kroppen behöver för att överleva.

Ett större problem än vinet

Ingen vill vakna på soffan och stinka sprit runt en nioåring. Eller skaka av ångest för att man inte minns vad som hände i går. Det är situationer som är svåra att förlåta sig själv för.

Ofta märks problemet först när det har blivit ett stort problem. Långt efter ovärderliga samtal, högljudda skratt och utbyte av livsviktiga råd. Kanske är stress, dåliga arbetsvillkor och brist på möjlighet till vila exempel på större problem än vinet i sig.

Det sjukaste kanske är att många kvinnors liv är så fattiga från återhämtning att vin känns som det enda sättet att få det.