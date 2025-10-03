Artikeln i korthet Clas Ohlson planerar att ta bort flera förmåner för lagerarbetare vilket kan leda till stora lönesänkningar.

Anställda har fram till 14 oktober på sig att skriva under ett nytt avtal som ska gälla, annars hotar företaget med uppsägningar.

”Vissa arbetare kan förlora 5 000 i månaden på det här”, säger Handels ombudsman, Stefan Viknersson. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

De två senaste åren har varit de bästa i Clas Ohlsons 106-åriga historia.

Försäljningen har ökat så mycket att butikskedjan behöver bygga ut sitt centrallager och aktiekursen har gått upp med över 300 procent.

De två ägarfamiljernas aktier har ökat i värde med flera miljarder samtidigt som de fått mångmiljonbelopp i aktieutdelningar.

Även vd:n Kristofer Tonströms ersättning har ökat kraftigt och uppgick det senaste året till drygt 17 miljoner inklusive bonusar, vilket syns i företagets årsredovisning.

Samtidigt har ledningen fattat ett beslut som innebär en privatekonomisk kalldusch för de omkring 350 lagerarbetarna i Insjön.

På stormöten i onsdags meddelade ledningen att de vill slopa flera förmåner som arbetarna har haft under lång tid – något som skulle slå hårt mot deras plånböcker.

– Vissa arbetare kan förlora 5 000 i månaden på det här, säger Handels ombudsman, Stefan Viknersson.

På sig till 14 oktober att skriva under

Arbetarna har fått fram till 14 oktober på sig för att skriva under avtalet – om de inte gör det hotar företaget med uppsägning.

Lagerarbetare vi varit i kontakt med berättar att det var mycket upprörd stämning i lokalen, flera lämnade i affekt och drämde i dörrarna.

De säger att många är oroliga för hur lönetappet kommer påverka deras privatekonomi.

– En del blev ledsna och sa att de inte kommer kunna bo kvar i sina hus, de kommer inte klara av lånen helt enkelt. En del ensamstående började gråta. Det blir en sådan kontrast när man tittar på hur vd:ns lön höjs samtidigt, säger en av dem.

Prestationslön

Bakgrunden är att lagerarbetarna i Insjön har flera lokala förmåner utöver de som står i Handels kollektivavtal.

Bland annat en så kallad prestationslön som baseras på hur det går för företaget och hur arbetsstyrkan presterar.

Eftersom det gått så bra för bolaget de senaste åren har det blivit rejäla tillskott i plånboken varje månad.

– Det är ett företag som faktiskt varit en väldigt bra arbetsgivare historiskt sett, säger Stefan Viknersson från Handels.

Kollektivavtalet ska gälla

Nu vill ledningen alltså slopa prestationslönen och flera andra lokala förmåner. I stället ska Handels kollektivavtal gälla.

Lagerarbetarna kommer också få en ny bonus som liknar den företaget har för butiksanställda men enligt Stefan Viknersson kommer den vara klart lägre än nuvarande prestationslön.

Enligt honom varierar det hur förändringarna kommer slå mot lagerarbetarna men för vissa kan det innebära 60 000 kronor mindre i bruttolön per år.

Beskedet som lämnades under onsdagen var kulmen på en process som pågått en tid.

Clas Ohlson har tidigare meddelat att de utrett en flytt av lagret från Insjön men tidigare i höstas meddelade de att det skulle bli kvar i Insjön men att det byggde på att de lokala förmånerna togs bort.

Fackklubben motsatte sig planerna, men efter att förhandlingarna med företagsledningen bröt ihop gick det vidare till centrala förhandlingar. Inte heller där kom parterna överens.

Bolagsledningen valde då att kalla till mötet på onsdagen. Efter det har de skickat ut nya anställningsavtal som de vill att lagerarbetarna ska skiva under.

Stefan Viknersson säger att han aldrig varit med om något liknande.

– Jag är förvånad över att de väljer att göra på det här sättet. Det skulle vara en sak om det gick väldigt dåligt för företaget, men att göra det här när det går så bra för företaget är ytterst märkligt, säger han.

Clas Ohlson: Anställda har högre ersättningar

Clas Ohlson kommunikationschef Niklas Carlsson säger att bakgrunden till ledningens beslut är en djupgående analys kring bolagets framtida logistikarbete.

Enligt honom har lagerarbetarna i Insjön högre ersättningar än de som jobbar på liknande lager.

– Det är ingen fråga vi tar lättvindigt på och jag har full förståelse för att man känner oro. Vi gör det här för att kunna vara kvar i Insjön på lång sikt, Intentionen är att kunna bygga Clas Ohlson starkt för framtiden och kunna vara kvar i Insjön som arbetsgivare, säger han.

Clas Ohlson gör rekordvinster, är inte det ett bevis för att ni klarar er bra i konkurrensen?

– I nuläget gör vi ju det, absolut. Men poängen är ju inte att parera för ett bra år eller för ett dåligt år utan för att kunna bygga någonting över tid som är hållbart, även ur ett kostnadsperspektiv.

Flera lagerarbetare är kritiska till att ni sänker deras löner, samtidigt som ersättningen till vd:n höjts kraftigt. Hur ser du på den kritiken?

– Jag förstår absolut synpunkten. Sedan är det ju så att precis som när vi säger att vi jämför oss med motsvarande verksamheter på logistiksidan, så jämförs ju vd:s lön med motsvarande tjänster på andra ställen.

Uppmanar att inte skriva på

Den lokala fackklubben i Insjön har uppmanat medlemmarna att inte skriva på det nya avtalet i nuläget.

Stefan Viknersson säger att Handels nu granskar Clas Ohlsons agerande för att se om det är lagligt.

– Nu undersöker vi läget, rent rättsligt, om man kan göra på det här sättet.

Det är fortfarande vårt mål att det inte ska bli en situation där man tappar uppåt fem tusen kronor i månaden på ett bräde, från 1 maj, säger han.