Den anställda mannen fördes till sjukhus för skadorna och ska enligt polisen ha skadats av ett vasst föremål. Det privata HVB-hemmet har plats för 23 boende och är ett av flera hem som drivs av företaget WeMind.

Händelsen inträffade i måndags.

”Vår medarbetare skrevs ut från vården och kunde återvända hem dagen efter händelsen. Just nu har vi har regelbunden kontakt”, skriver WeMind i ett mejl till Arbetet.

Företaget är i dag Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. De bedriver verksamhet inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, HVB-hem och privat vård.

”Vi ser givetvis mycket allvarligt på det som inträffat och är omskakade efter händelsen. Hittills har vi kunnat konstatera att det akuta hanterandet fungerade bra. Krisstöd för medarbetare och ungdomarna sattes också in omedelbart”, skriver WeMind.

Misstänkt för försök till mord

Polisen larmades till hemmet där en boende, en tonåring, greps. Han är nu häktad misstänkt för försök till mord. Ledningen på hemmet säger till Arbetet att deras rutiner vid händelsen fungerade väl.

” Nu arbetar vi med att utreda om vi hade kunnat iaktta några förebyggande insatser som hade kunnat förhindra händelsen”

Enligt häktningsprotokollet skulle den misstänkta tonåringen precis börja en praktik, som nu inte kommer att bli av.

Den misstänkta tonåringen nekar till brott.

Arbetet har sökt åklagaren i målet för att fråga om det pågår en utredning om arbetsmiljöbrott.