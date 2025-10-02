Välfärdspersonal i Sundbyberg får arbetsskor: “Hjälper mycket ekonomiskt” 

Artikeln i korthet Sundbybergs kommun har beslutat att ge personal inom äldreomsorg, LSS, förskola och fritidshem gratis arbetsskor.

Mina Kitsupha har arbetat inom hemtjänsten i 35 år, och ser det som ett välkommet och viktigt initiativ.

– Vi står och går mycket i vårt jobb, så vad man har för skor är viktigt. Dom här är stabila och sköna, jag är väldigt tacksam, säger hon.

Samtidigt som val av skor spelar stor roll för arbetet inom hemtjänsten, är det inte en självklarhet för alla att ha råd med det på sin lön.

– Det är dyrt med bra skor, så det här hjälper mycket för ekonomin. Bra skor gör att man får mindre ont i fötter och rygg, säger Mina Kitsupha.

Får två par skor vartannat år

Det var inför budgeten 2024 som den politiska majoriteten i Sundbybergs kommun beslutade att införa gratis arbetsskor till de som jobbar inom äldreomsorg, LSS, förskola, och fritidshem.

Det som ett led i att förbättra arbetsmiljön, öka jämställdheten och minska slitage på kroppen.

– Utan skor går det inte att jobba hos oss och då ska man inte behöva ta från sin egen lön. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda det nu, säger, säger Therese Johansson, enhetschef på Lilla Albys Hemtjänst.

Personalen har fått vara delaktiga i processen kring komfort och funktion. Hemtjänsten kommer nu få två par skor vartannat år – ett par inneskor och ett par vinterskor.

– Det är jättebra. Det händer att man har ramlat när man är ute på vintern, nu har vi kunnat välja på skor med eller utan dubbar, säger Mina Kitsupha.

Hoppas att fler kommuner tar efter

Enhetschefen Therese Johansson ser fler positiva effekter av att kunna förse sin personal med de skor och ytterkläder de behöver i sitt arbete.

– Förhoppningsvis tar andra kommuner efter så att arbetsskor blir standard inom välfärden, precis som det redan är på andra arbetsplatser, säger hon.

Att det påverkar arbetsmiljön och hur man känner sig som anställd är något Mina Kitsupha håller med om.

– Det känns som att dom bryr sig och tänker på oss och vad vi gör, inte bara på ekonomin. Jag känner mig uppskattad, säger hon.