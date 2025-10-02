Så ska fuskande byggföretag stoppas i Uppsala

Artikeln i korthet Hissolyckan i Sundbyberg visar på allvarliga problem inom byggbranschen, där många underentreprenörer kan leda till bristande ansvar och kvalitet.

Byggnads har infört en guide för offentliga upphandlingar med sju krav för att motverka arbetslivskriminalitet och säkerställa ansvarigt bruk av skattepengar, vilket nu tillämpas i Uppsala.

Fler regioner och stora byggherrar följer efter med att begränsa antalet underentreprenörsled, vilket förväntas öka ansvarigheten och kvaliteten inom byggprojekten. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Vid hissolyckan i på en byggarbetsplats Sundbyberg fanns totalt 119 underentreprenörer i fem olika led. En hel vecka passerade innan utredarna ens visste vem som var arbetsgivare till de omkomna byggarbetarna.

Problemen är välkända – inte minst för Byggnads som arbetat med frågan i många år.

– Ett exempel från mitt område är ett kommunalt bolag som skulle bygga ett parkeringshus. Skanska var huvudentreprenör – men under dem fanns 42 underentreprenörer, säger Wilhelm Bertilsson, regionordförande för Byggnads Mälardalen och fortsätter:

– Diskussioner mellan beställaren och entreprenören fick skötas via ombud för att man blev så osams. Kvalitén fanns inte där. Man fick riva och göra om. Allt blev dyrare.

Skatteskulder och falska lönespecar

Wilhelm Bertilsson har fler historier. Färska exempel på storföretag som anlitar underentreprenörer med stora skatteskulder, fusk med pensionsinbetalningar, redovisningsbolag som tillverkar falska lönespecifikationer. Listan är lång. Och allra värst är hissolyckan.

– Den är ett fruktansvärt exempel på hur jävla illa det kan vara, säger han.

Ett sätt att motarbeta utvecklingen har varit Byggnads guide för offentliga upphandlingar som kom vid årsskiftet. Guiden är en lista med sju tydliga krav som ska motverka arbetslivskriminalitet och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt vid byggande.

Byggnads har uppvaktat politiker, företag och myndigheter för att få dem att aktivt använda kraven i sina upphandlingar.

Max två led i Uppsala

Och nu har det gett effekt i region Uppsala. Från årsskiftet tillåts nu bara två led av underentreprenörer vid byggprojekt beställda av regionen. Kravet gäller för alla nya projekt och innebär även att minst 10 procent av de anställda ska vara lärlingar.

Kravet omfattar även ramavtal från den 1 januari 2026.

– Det här är ju något vi ense om även med många arbetsgivare. Beställare måste ta ett större ansvar. Och nu rör det på sig. Vi har politikernas öra, säger Wilhelm Bertilsson.

Byggjättar har reglerat

Samtal förs nu med region Västmanland och region Sörmland. Man pratar även med Stockholm och Göteborg och Tyresö, myndigheter som Trafikverket, samt den privata aktören Svenska handelsfastigheter som bygger och förvaltar kommersiella fastigheter.

Sedan tidigare har även stora byggherrar som Peab och Veidekke infört max två underentreprenörsled per projekt.

”Fler kommer följa”

Marcus Carlbrand, är jurist på Byggnads förbundskontor, och har varit med om arbeta fram guiden. Han är övertygad om att fler kommer att ansluta sig.

– Vi vet att det är svårt att ställa krav i offentlig upphandling. Med rädsla för överprövningsprocesser vill man inte alltid att de ska vara så skarpa. Men jag är övertygad om att fler kommer följa, inte minst då vi märker att det här uppskattas av de beställare vi pratar med.