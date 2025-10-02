Du jobbpendlar mer än du har semester

1 Hur mycket tid ägnar vi åt pendling?

En genomsnittlig resa till jobbet tar 41 minuter, enligt statistik från myndigheten Trafikanalys. Det innebär en timme och 20 minuter resande per dag. På ett år motsvarar det drygt sju arbetsveckor*, alltså mer än de flesta har i semester. Mest tid tar jobbresor med kollektivtrafik, där den genomsnittliga resan tar ganska precis en timme. Minst tid ägnar cyklister på att ta sig till jobbet, för dem ligger snittet på 22 minuter.

2 Vilket är det vanligaste transportsättet?

Bil är det vanligaste sättet att ta sig till jobbet. Förra året gjordes närmare en miljard bilresor till och från jobbet, enligt samma statistik. Det är nästan dubbelt så många som för det näst populäraste färdsättet som är kollektivtrafik. På tredje plats kommer cykel med 330 miljoner resor följt av promenad med 280 miljoner.

3 Hur påverkade pandemin?

2019, året innan pandemin gjordes 2,5 miljarder arbetsresor. När pandemin bröt ut tvingades många att jobba hemifrån. Då sjönk antalet arbetsresor rejält, med en bottennotering på två miljarder 2021. När det åter blev fritt fram att jobba på plats ökade antalet igen, men är fortfarande inte på samma nivåer som före pandemin. Det beror på att många börjat jobba på distans i betydligt större utsträckning. Förra året gjordes 2,2 miljarder resor.

4 Hur långt är det rimligt att pendla?

Det är såklart individuellt hur mycket tid man har lust, orkar eller tvingas att tillbringa på resande fot varje dag. Ett officiellt mått är Arbetsförmedlingens krav på var i landet arbetssökande ska söka jobb. Då räknar man att tre timmar per dag, tur och retur, är dagpendlingsavstånd. Ett annat mått är Skatteverkets regler för när man får dra av hemresan från orten man jobbar. Då ska resan vara minst 50 kilometer och man måste ha övernattat på arbetsorten.

5 Vad är veckopendling?

Om man tycker att det är för långt att åka fram och tillbaka till jobbet varje dag, men inte vill flytta kan man i stället veckopendla. Det kan till exempel handla om att en i familjen har jobb på orten och den andra någon annan stans. Då kan man också göra avdrag i deklarationen för dubbelt boende, med samma krav som för hemresorna, minst 50 kilometer bort. Man får göra avdraget i två år, om inte ens partner har jobb där man bodde tidigare, då gäller fem år.

6 Skatteavdrag för arbetsresor

Du kan göra avdrag för dina resekostnader som överstiger 11 000 kronor, men det finns vissa villkor. Om du reser kollektivt måste du ha minst två kilometer till jobbet för att få göra avdrag. För resor med bil eller motorcykel måste avståndet mellan jobbet och hemmet vara minst fem kilometer och du ska spara minst två timmar per dag jämfört med om du åkt kollektivt.

Pendling med olika färdmedel Så lång tid ägnas i snitt för pendling med olika färdmedel, enkel resa. Färdmedel Snittid i minuter Bil 39 Kollektivtrafik 61 Cykel 22 Till fots 27 Källa: Trafikanalys Visa hela tabellen

*Så har vi räknat:

41 minuter är en genomsnittlig resa vilket blir 82 minuter om dagen och 410 minuter, knappt sju timmar, i veckan. Om man tar sig till jobbet varje arbetsdag omkring 45 veckor per år innebär det runt 300 timmar per år vilket motsvarar drygt sju 40-timmars arbetsveckor.