Att städa är roligt – det ska inte ha låg status

Den allmänna föreställningen om städande är att det är en tråkig syssla (men tyvärr nödvändig). Och på samma sätt anses städyrket vara enahanda och av låg status (minns till exempel Sverigedemokraternas utspel om städning som statusnedbrytande straff).

Om låg status ska gestaltas i en film så sker det närmast uteslutande via städvagnen och moppen.

Däremot hör man sällan talas om hur roligt det kan vara att städa. Och det gäller även mig själv – när sa jag senast att jag gillade mitt jobb? För det gör jag.

Omedelbart resultat

Ta bara en sådan sak som att man får ett direkt resultat, en omedelbar avkastning på det investerade arbetet: när jag lämnar lunchrummet efter morgonens städning så skiner det – kanske inte som nytt, men som början på en ny dag.

Visst kommer arbetet vara tillintetgjort vid dagslutet, visst kommer morgondagen innebära en exakt upprepning – men ändå: resultatet fanns där, för ett ögonblick.

Roligast på sommaren

Och det roligaste och mest givande städandet sker under sommaren. För det är oftast på sommaren det finns tid för det nödvändiga storstädandet – det vill säga det städande som skapar förutsättningarna för det kommande årets dagliga städning.

Finns det en mer tillfredsställande känsla än att betrakta glansen i en korridors linoleum-matta efter en ordentlig singelskurs-tvätt följt av noggrann polering? Knappast.

Eller för den delen att våtdammsuga en heltäckningsmatta och se hur smutsvattnet färgas grumligt svart av all den dolda smuts som dragits in under årets lopp. Och så vidare.

Stor kompetens och djup kunskap

Det finns med andra ord både glädje och tillfredsställelse i städyrket. Åtminstone är det så för mig. Det finns ingen anledning till att städyrket ska ha den låga status det faktiskt har.

Städandet utövas av en yrkesgrupp med stor kompetens och djup kunskap, en yrkesgrupp som förtjänar större respekt.

Det kan väl ändå inte bara vara smutsen och skiten som förärat yrket med dess låga status och likaledes låga lön?

Borde sägas oftare

När jag återvänder till arbetet efter semestern så möter jag resultatet av försommarens arbete. Golven glänser, ugnarna och kylskåpen är renstädade och ventilationer och lamparmaturer fria från damm. Det är tillfredsställelse jag känner, och en viss förväntan inför det kommande arbetsåret.

Visst hade jag önskat mig kortare arbetsdagar och högre lön, till exempel – men själva yrket, det vill säga själva städandet, kan jag inte klaga på.

För städning är inte bara är fullkomligt nödvändigt, det är också roligt och tillfredsställande. Och det borde sägas oftare.