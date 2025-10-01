Så mycket ökar lönerna för anställda i LO-facken

Nu är avtalet klart för tjänstemännen som jobbar på LO-förbunden och deras a-kassor.

Lönerna ökar med 3 procent i år och lika mycket nästa år. Alla anställda garanteras en löneökning på 500 kronor i år och lika mycket nästa år.

Dessutom höjs avsättningen till tjänstepensionen med 0,4 procent i år.

– Det var viktigt för oss att få ut pensionsökningen direkt det första året så att det hinner bli mer pengar, säger Fredrik Wimborn, central förhandlare på Handels.

I övrigt konstaterar han att avtalet i stort följer det som blivit norm i andra avtal inom LO. Där ingår även att deltidsanställda ska få övertidsersättning när de jobbar extra timmar, så kallad mertid.

Det är dock ingen stor fråga för fackets tjänstemän, då de allra flesta som vill jobba heltid redan gör det.

Ingen extra ledighet

Fredrik Wimborn säger att han hade hoppats på att få igenom mer av fackets krav i förhandlingarna, men att detta var så långt de kom.

– Det är lite tråkigt att vi inte fick med oss mer än samordningen inom LO.

Handels hade bland annat krävt mer ledighet till tjänstemännen och hade föreslagit både kortare arbetstid och mer semester, men det gick inte igenom.

– Det är ett yrkande vi haft länge och det känns tråkigt att det inte blev något.

Förhandlar även om Fremia

Avtalet för de anställda i LO:s förbund och a-kassor tecknar Handels med AFO, Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation.

Handels förhandlar också med arbetsgivarorganisationen Fremia om ett nytt avtal för tjänstemän i folkrörelsen, så som i ABF, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Även de förhandlingarna är inne i slutfasen. Dessutom pågår förhandlingar för tjänstemännen i Hyresgästföreningen.

Kommunal har ett eget avtal med Handels för sina tjänstemän och där inleds förhandlingar nästa vecka.