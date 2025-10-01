”LSS förstörs av chefers kortsiktighet”

Jag har jobbat som personlig assistent i 10 år nu och jag skulle inte vilja ha ett annat jobb. Det hänger på mig och dem jag arbetar med att hen jag jobbar för får den frihet som LSS ger rätt till.

Det är vi som kan vara armar, ben och ibland röst. Det är vi som står för kontinuitet och trygghet i vardagen.

Stolt över vårt uppdrag

En arbetsdag innehåller många moment där vi som personliga assistenter spelar en avgörande roll. Vi möjliggör fria val genom hela livet. Jag är stolt över allt vi gör.

Jag skulle däremot vilja ha andra arbetsvillkor – det finns ingen anledning till att vi som gör ett så viktigt jobba ska ha sämre villkor än normen på svensk arbetsmarknad. Det är inte rimligt att våra kollektivavtal ger så många möjligheter för arbetsgivarna att bryta mot intentionerna i LSS.

Det är dessa villkor Kommunal vill göra något åt i årets avtalsrörelse. Bland annat genom att ge alla som jobbar deltid samma ersättning när de jobbar över, som de som jobbar heltid och också begränsa hur arbetsgivarna delar ut extrapass.

LSS är något att vara stolt över

Jag ska förklara. Målet med LSS är att den med funktionsvariationer som begränsar livet ges insatser som upphäver kroppens begränsningar. Det är en fin lagstiftning som vi ska vara stolta över.

LSS:en ger också assistansanvändaren rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Det är med den rätten i åtanke som det är rätt av Kommunal att vilja skydda den schemaanställda personalens rättigheter. För det är ju de som brukaren valt ska jobba mer, framför andra med timanställning.

LSS handlar om kontinuitet och om stabilitet för de som har det behovet. Nämligen att arbetsveckan ska bemannas av ett fåtal betrodda personliga assistenter som känner huvudpersonen väl och ger det hen behöver.

Förstörs av kortsiktighet

Idag drivs alldeles för många assistanser enligt helt andra metoder. Metoder som snarare syftar till att ge arbetsgivarna så stor frihet som möjligt och så kallad just in time-bemanning. Många assistansgrupper får nya scheman varje månad med två veckors varsel.

Andra har kanske rullande scheman över ett par veckor men med tomma schemarader insprängt. Rader som fylls vid behov. Eller så kanske det är dubbelpassen som flyter ovanpå schemat och bemannas nära inpå.

Det är struktur som sliter hårt på oss som jobbar, utan att vi får skälig ersättning för det. Ytterst sällan blir någon beordrad att jobba över. I stället löser man det genom att på olika sätt få oss som jobbar att ställa upp utan rätt till mertid- eller övertidsersättning -bara grundlön. Det är ett ofog, anser jag och Kommunal.

Kommunals krav för bättre LSS

Kommunals krav i avtalsrörelsen är heller inte tagna ur luften. Dels är de en del av LO-samordningen, dels kommer de av en EU-dom som slår fast att arbetsgivaren diskriminerar om olika ersättningar ges till deltids- och heltidsanställda om de jobbar extra.

Jag vill inte bli diskriminerad på min arbetsplats och jag är säker på att jag har många personliga assistenter med mig i den frågan.

Förutom ett slut på diskrimineringen skulle också kraven driva fram stabilare schemaläggning eftersom det blir för dyrt att låta bli. Därför vore det en vinst både för assistans-användaren och för de personliga assistenterna.