Kartellens man i hamnen del 1: Kokainkusten

2023 beslagtar tullen hela 1,3 ton kokain i Helsingborgs hamn – en mängd som ”saknar motstycke i svensk kriminalhistoria”. Stuvarna Rolf och Peter tänker sällan på vad som är i containrarna. Förutom när tullen släpper lös hundarna.

Samtidigt går det rykten. Det pratas om en mångårig kollega. En man som vi i den här dokumentärserien kallar för Jonas. Vissa säger att man ska hålla en armslängds avstånd till honom.

Podden har gjorts i samarbete med produktionsbolaget Filt. Reporter är Anton Andersson, producent Clara Lowden. Tekniker Astrid Ankarcrona. Exekutiv producent är Lena Hennel och ansvarig utgivare Yonna Waltersson.

