Samtidigt går det rykten. Det pratas om en mångårig kollega. En man som vi i den här dokumentärserien kallar för Jonas. Vissa säger att man ska hålla en armslängds avstånd till honom.

Podden har gjorts i samarbete med produktionsbolaget Filt. Reporter är Anton Andersson, producent Clara Lowden. Tekniker Astrid Ankarcrona. Exekutiv producent är Lena Hennel och ansvarig utgivare Yonna Waltersson.