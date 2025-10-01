Artikeln i korthet En ambulanssjukvårdare i Nordanstig blev dödad av en man den 20 september, två dagar efter att mannen försökt attackera ambulanspersonal med ett basebollträ.

Mordet har lett till krav på att ambulanspersonal ska få information om risker vid utryckningar.

Arbetsmiljöverket har inlett en utredning kring dödsfallet.

Det var den 20 september som en man gick till attack mot en ambulanssjukvårdare i Nordanstig och skadade henne så allvarligt att hon avled. Två dagar tidigare hade mannen försökt attackera ambulanspersonal med ett basebollträ, något som flera medier rapporterat om.

Men den informationen fick inte den ambulanspersonal som åkte på larmet två dagar senare och blev attackerade igen – den här gången med dödlig utgång.

Mordet har lett till krav om flaggning av adresser, alltså att ambulanspersonal på ett enkelt sätt ska se om det finns risk för hotfulla situationer vid en utryckning.

Oklart hur basebollattacken missades

Men hur är det möjligt att hotet med basebollträet inte var känt hos personalen? Nordanstig är en liten ort och ambulansstationen likaså. Verksamhetschefen Liselott Sjöqvist säger att det är sådant som ska utredas nu, men att även personal på ambulansstationer från andra orter kan åka på larm.

– Och vi har tystnadsplikt gentemot vårt vårduppdrag, så vi får egentligen inte röja information om patienter. Det är väl den enkla anledningen. Men vi ser naturligtvis över om vi kan frångå de rutiner vi har, säger Liselott Sjöqvist.

Men är inte den sortens hot information som förs vidare i överlämningar?

– Jag vill inte spekulera i de frågorna nu. Det här väcker också ganska mycket skuldkänslor hos min personal.

Alla dödsfall på en arbetsplats ska utredas av Arbetsmiljöverket. I fallet med den mördade ambulanssjukvårdaren har de begärt in arbetsgivarens utredning. I den ska arbetsgivaren själv undersöka hur dödsfallet har gått till, hur rutinerna ser ut och om det kunde ha förebyggts.

– Vad har hänt, vad finns det för rutiner gällande hot och våld, fanns det något som gjorde att man kunde misstänka att det här var en utryckning som kunde leda till hot, hur har man förebyggt det? Den typen av frågeställningar vill vi ha svar på, säger Anders Ringqvist, sektionschef på Arbetsmiljöverket i Örebro och beslutsfattare i ärendet.

Polisen har också upprättat en anmälan om arbetsmiljöbrott. I anmälan framgår att det är omständigheter kring dödsfallet och frågor kring hur det kunde ske som lett till anmälan.

Den utredningen leds av en åklagare.

– Jag inväntar förhör med kollegan för att höra vad det var som hände, sen är det Arbetsmiljöverket och deras utredning som jag väntar på för de är ju expertmyndigheten kring arbetsmiljön, säger åklagaren Åse Schoultz.

Anders Ringqvist, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Utredningen tar flera månader

Nästa vecka kommer Arbetsmiljöverket åka ut på inspektion till arbetsplatsen.

– När det är så här tragiska dödsfall brukar vi ta det lite lugnt i början, så att de får hinna med sitt krisarbete. De får landa lite innan vi går in och gör vår tillsyn, säger Anders Ringqvist.

Att informationen inte hade nått fram om att den misstänkte mördaren attackerat ambulanspersonal bara två dagar före mordet är något man kommer titta på i utredningen.

– Ja, självklart. Det är absolut en del i den här utredningen. Har det funnits någonting i arbetsgivarens arbetssätt som har lett till att man skulle kunnat förutse detta, säger Anders Ringqvist.

En utredning av ett dödsfall tar flera månader, ett halvår är inte ovanligt. Om Arbetsmiljöverket kommer fram till att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att förhindra dödsfallet så kan de göra en anmälan om arbetsmiljöbrott, som då får utredas av åklagare.

Anders Ringqvist säger att vissa fall är mer uppenbara än andra, exempelvis när någon trillat ner från ett tak för att den saknat skydd.

– Då är det uppenbart att arbetsgivaren inte har uppfyllt sin skyldighet att ha en trygg arbetsplats för den här arbetstagaren. Men det här fallet är svårare att avgöra, det är inte lika klart hur rutinerna ser ut och vad finns det för omständigheter bakom.