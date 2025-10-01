Artikeln i korthet De nya reglerna för a-kassa baseras på inkomst snarare än arbetade timmar. Det kan påverka ersättningen för de med otrygga anställningar och deltidstjänster.

Timanställda bör vara extra vaksamma när de ansöker om a-kassa, eftersom felaktiga uppskattningar kan leda till återbetalningsskyldighet.

A-kassorna har förberett sig för förändringarna och ökar sin kapacitet, men det är oklart om hastigheten på handläggningen kommer att förbättras för alla; det beror på hur kompletta ansökningar är. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

När de nya reglerna börjar gälla räknas ersättningen på inkomst, tidigare gällde antal arbetade timmar. För de som har otrygga anställning, jobbar deltid, på timme och tjänar olika mycket är det oklart hur ersättningen påverkas. Det kan gälla timanställda, som var 16 procent av de som fick a-kassa första halvåret 2024.

– Det finns risker i en övergångsfas. Vi har inte helt kartlagt hur det kommer att slå. De här grupperna behöver vara på tårna, säger Alejandro Firpo.

Vilka ska ha mest koll på reglerna?

– Det kan handla om timanställda, man måste ha koll på sina månadsinkomster. En timanställd som jobbar i oktober kan få lönespecen i slutet av november.

Krav på återbetalning

Alejandro Firpo ser problem. Den som har svårt att vänta på pengarna kanske gör en uppskattning av vad den tjänat och skickar in den till a-kassan.

– Den uppgiften kan visa sig vara fel. Här har du tagit en risk. För om det blir fel så kan du bli återbetalningsskyldig. Det här tar a-kassorna på stort allvar. Vi gör vad vi kan för att klargöra reglerna.

Fakta: Så får du rätt till a-kassa Hur mycket du tjänat och hur många månader du har haft inkomst avgör hur många dagar du kan få a-kassa. Tidigare fanns krav på ett visst antal timmar. Nu gäller: minst 120 000 kronor på 12 månader.

minst 11 000 kronor under 4 månader. Det finns undantag från kravet: den som tjänat minst 11 000 kronor i 4 månader, men inte 120 000 kronor totalt kan ändå få a-kassa. Men bara i 66 dagar. Källa: Arbetet Läs mer

Ska timanställda vänta med att söka a-kassa?

– Nej, jag kan inte säga hur de ska agera. Lagstiftningen är inte i gång än. Det råd jag kan ge är att om du inte har ett arbete så ska du ta reda på reglerna och agera utifrån de reglerna. Det är extra viktigt för timanställda, kanske de med en otrygg anställning och människor som riskerar att hamna i arbetslöshet.

Väntetider avgör ersättningen

Arbetet har tidigare rapporterat om att de olika a-kassornas väntetider riskerar att slå hårt mot de arbetslösa. Skälet är att det datumet för beslutet som avgör om ersättningen blir enligt de gamla reglerna eller de nya.

Trots att a-kassorna arbetar för att minska handläggningstiderna är detta ändå omöjligt att fatta alla beslut före den 1 oktober, enligt Alejandro Firpo.

Är det rättvist att ersättningen kan bli olika?

– Även om det vore så att alla a-kassorna hade alla resurser i hela världen så hade det ändå inte gått, vi har inte 100 procent kompletta ärenden, säger Alejandro Firpo.

”Hiskeligt svårt”

I stället gäller motsatsen. Ett exempel som han lyfter är Kommunals a-kassa, där han också är föreståndare. Endast 10–15 procent av ansökningarna är fullständiga. En förklaring Alejandro Firpo ger är att det regelverk som gällt hittills är ”hiskeligt svårt” att förstå.

Men förhoppningen är att det ska bli lättare att förstå de nya reglerna.

Fakta: Vad betyder reglerna för den som söker a-kassa? När reglerna för den nya a-kassan börjar gälla finns inga övergångsregler. Det betyder: att den som redan beviljats ersättning enligt det gamla systemet behåller den ersättningen.

att den som ansökt om a-kassa men inte fått den beviljad får ersättning enligt de regler som gäller från 1 oktober 2025.

att den som ansöker om a-kassa den 1 oktober får ersättning enligt de nya reglerna. Läs mer

Klarar a-kassorna ett stort antal nya arbetslösa?

– Vi kommer göra vad vi kan för att det ska bli effektivt. Det allra viktigaste för dig som är medlem i en a-kassa är att du gör så rätt som möjligt när du skickar in din ansökan första gången. Blir det rätt från början så går det fort. Problemet blir när du skickar in en felaktig ansökan som behöver utredas och kompletteras. Då drar tiden i väg.

Fakta: Hur länge får jag ersättning? Det beror på hur många månader du har haft inkomst: 11 månader eller fler: 300 dagar.

300 dagar. 8–10 månader: 200 dagar.

200 dagar. 4–7 månader: 100 dagar. Källa: Arbetet Läs mer

Inför förändringen uppdaterar a-kassorna sin information. Flera a-kassor har därför stängt sina telefoner och IT-system den 30 september och den 1 oktober.

Har a-kassorna förberett förändringen?

– Ja, de 24 a-kassorna har arbetat intensivt med förberedelser. Men vi har nästan 4 miljoner medlemmar. A-kassorna kommer nu till den 1 oktober lansera nya texter på sina hemsidor. Där man på tydlig och begriplig svenska gör klart förutsättningarna. Folk behöver läsa och faktiskt ha koll på reglerna.

När a-kassorna införde ett nytt IT-system för några år sedan ledde det till långa väntetider för de som sökt ersättning. Det har gett lärdomar. Ansvaret för IT-systemet ligger hos Sveriges a-kassor.

Alejandro Firpo berättar att systemstödet som a-kassorna använder för handläggningen av ärenden nu är bättre förberett.

A-kassan anställer fler

Samtidigt satsar a-kassorna på bättre service.

Som exempel tar Alejandro Firpo återigen Kommunals a-kassa, där har antalet anställda ökat med 30 procent.

– Inför oktober utökar vi vår kundtjänst. Så vi är redo. Tillgängligheten på telefon har ökat, när det var som värst kom 20 procent fram. Förra veckan kom nio av tio fram.

Kommer det gå fortare att få ersättningen med de nya reglerna?

– Det är för tidigt att säga. Det kan gå fortare för vissa grupper. Det kan gå långsammare för vissa grupper. På kort sikt. Det riskerar att bli långsammare om man inte kommit in med kompletta handlingar.