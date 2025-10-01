Efter fallolyckan: Ensamjobb på höga stegar stoppas

Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Sommaren 2023 föll en medarbetare på Eriks fönsterputs från en femmetersstege och fick föras till sjukhus. Olyckan klassades som allvarlig.

Huvudskyddsombudet Emil Karlsson lade ett skyddsombudsstopp för arbete på stegar som är fem meter höga. Höga stegar var då förstahandsalternativet att arbeta på.

Gjorde även 6:6a anmälan

Arbetsmiljöverket godtog inte stoppet.

Men Emil Karlsson ansåg att företaget inte gjort tillräckligt för att arbetet skulle vara säkert. Han skickade även in en 6:6a anmälan till myndigheten.

— Jag ville att företaget skulle förtydliga hur arbetet på stegar skulle utföras. Det skulle jag säga att vi själva har gjort nu, säger han.

Emil Karlsson är huvudskyddsombud på Eriks fönsterputs och regionalt skyddsombud i Fastighets region väst.

Företaget och skyddskommittén gjorde i samverkan ett arbete med att gå igenom gällande föreskrifter, policys och riktlinjer för att se var bristerna låg och vad som kunde förbättras och förtydligas.

— Arbete på höjd har sjunkit i förekomst hos oss sedan jag drog min händelse till Arbetsmiljöverket. Nu är riktlinjerna att långstegar inte ska användas när man arbetar själv, säger han.

Max två meter långa stegar

I samverkan kom facklubben, skyddsombuden och företaget även överens om att i stället använda säkrare metoder, som teleskopskaft för att minska fallrisken.

Fönsterputsarna använder nu sidostegar som är max två meter långa. Och de ska avstå från att utföra ett jobb om stegen står på ostabil mark.

— Vi följer gällande riktlinjer med två meter på stege och försöker undvika att klättra över det i högsta möjliga mån, säger Emil Karlsson.

Cirka 600 tillbud och risker

Eriks fönsterputs har haft två arbetsmiljöveckor när de anställda fick träna på att skicka in tillbud och riskobservationer till företaget.

Arbetsmiljökommittén gick igenom de cirka 600 tillbuden och observationerna som kom in, i syfte att hitta eventuella åtgärder som behöver göras.

— På så sätt blev det dubbel nytta med att rapportera in tillbuden, säger Emil Karlsson.

Han är även regionalt skyddsombud för Fastighets Väst och tror att många generellt struntar i att anmäla olyckor.

— Det gäller inte bara fönsterputsbranschen. Om en olycka hänt ska det anmälas. Annars finns ingen dokumentation om man börjar få besvär senare, säger Emil Karlsson.

Ännu en fallolycka – trots allt arbete

Men trots allt som gjorts för att öka säkerheten för fönsterputsarna på företaget inträffade ändå en till fallolycka i juni 2025.

En fönsterputsare föll då från en sidostege när han hade klättrat upp för att påbörja en putsning.

Enligt olycksfallsanmälan till Arbetsmiljöverket vaknade fönsterputsaren upp på marken efter att ha slagit huvudet i betongen. Stegen stod då kvar mot fönsterkarmen.

På akuten konstaterades att fönsterputsarens handled var bruten och att han fått hjärnskakning.

Måste riskbedöma ensamarbete

Enligt Emil Karlsson hade fönsterputsaren arbetat ihop med en kollega hela dagen, men valt att putsa sista huset för dagen själv. Kollegan åkte åt ett annat håll.

— Utifrån personens beskrivning hade han haft en bra dag i övrigt och inte känt någon stress. Det fanns ingen uppenbar anledning till varför olyckan skulle ha skett, säger Emil Karlsson.

Arbetsmiljöverket hittade under sitt besök ett par brister som företaget nu har till den sista oktober på sig att åtgärda. Bland annat måste företaget utreda varför olyckan inträffade och undersöka och riskbedöma ensamarbete.

Att inte kunna förlita sig på att man får snabb hjälp i en nödsituation kan vara psykiskt påfrestande. Det kan öka risken för förvärrade skador vid en olycka, påpekar Arbetsmiljöverket.

Två år efter en allvarlig fallolycka har Eriks fönsterputs stärkt sitt säkerhetsarbete och det finns en bra dialog mellan arbetsgivare och skyddsombud.

Utreder om medarbetarna ska få smartwatch

Daniel Telford, som är ny vd för Eriks fönsterputs sedan september 2024, berättar att fönsterputsarna normalt jobbar två och två. Både för att det är en säkerhetsfråga och för att det är mer effektivt. Men det händer att ensamarbete förekommer.

Företaget har en policy för ensamarbete.

— Vi utreder också om vi ska utrusta alla våra medarbetare med en smartwatch. Den fångar upp om du skulle ramla och signalerar till 112 och närmsta chef, säger han.

Vd:n bekräftar skyddsombudets beskrivning av den senaste fallolyckan, även om han inte vill kommentera det enskilda fallet.

— Enligt den utredning som gjorts rör det sig om en olyckshändelse. Han har följt allt by the book, i enlighet med reglerna. Ändå hände olyckan, säger han.

Daniel Telford understryker att företaget länge jobbat hårt och systematiskt med arbetsmiljöarbetet.

— I dag är arbetsmiljön en solklar del av vårt arbete. Vi i skyddskommittén och den fackliga organisationen har en otroligt bra dialog med stor respekt för varandras roller. Där tror jag att det måste börja för att det ska bli en bra arbetsmiljö, säger han.