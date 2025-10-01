Artikeln i korthet En kvinna på en trafikskola får 60 000 kronor i skadestånd efter att hennes löneökning påverkats av föräldraledighet.

Arbetsgivaren erkände att missgynnandet skett, men menade att det inte var avsiktligt, trots att det strider mot lagen som säger att föräldraledighet inte ska påverka lönesättningen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) handlägger liknande ärenden men påpekar att bevisföring är svårt, och att negativa konsekvenser av föräldraledighet på löner är vanligare än vad som kan utredas.

En kvinna som arbetar på en trafikskola i Västsverige får 60 000 kronor i skadestånd för att hon har missgynnats på grund av sin föräldraledighet.

Det var i lönesamtal som kvinnan fick beskedet att hennes löneökning berodde på att hon hade varit föräldraledig så lång tid. Enligt arbetsgivaren hade hon därför inte lika stor erfarenhet som sina kollegor.

Kopplade in DO

Kvinnan anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har utrett ärendet.

– Arbetsgivaren har erkänt att kvinnan har missgynnats, men förklarat att det inte har skett med avsikt, säger Sandra Danowsky, processförare på DO:s rättsenhet.

Föräldraledighet får inte påverka

Enligt lag ska föräldraledighet inte påverka lönesättningen. En anställd ska bedömas som om personen inte har varit frånvarande från jobbet.

– Jag tror att arbetsgivare inte alltid är medvetna om det här förbudet, att föräldraledighet faktiskt inte ska påverka löneutvecklingen, säger Sandra Danowsky.

Svårt att bevisa

DO får in flera ärenden av det här slaget, men de är ofta svåra att bevisa. I det här fallet fanns bevis i form av en tredje part som hört arbetsgivaren förklara att föräldraledigheten hade påverkat löneökningen.

DO kunde även se svart på vitt att kvinnan fått en lägre löneökning än kollegor som inte hade varit föräldralediga.

– Det krävs ofta någon slags stödbevisning för att vi ska kunna ta vidare en anmälan. Att arbetsgivare låter föräldraledighet ha en negativ påverkan på lön och andra förmåner sker nog betydligt oftare än vad som går att utreda, säger Sandra Danowsky.