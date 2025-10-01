Genom Helsingborgs hamn skeppas varor från hela världen. Kaffe, möbler, olja och bananer. Men också knark.

2023 beslagtar tullen hela 1,3 ton kokain i hamnen – en mängd som åklagarna menar saknar ”saknar motstycke i svensk kriminalhistoria”.

Stuvarna som jobbar här tänker sällan på vad som är i containrarna de lyfter av båtarna. Förutom när tullen släpper lös hundarna eller beordrar dem att lyfta ner en misstänkt låda.

Containrar i Helsingborgs hamn.

Samtidigt går det rykten. Det pratas om en mångårig kollega. Vi har valt att kalla honom för Jonas. Själv kallar han sig för Dirk Diggler.

Han är omtyckt, rolig och generös. Men ändå säger vissa att man ska hålla en armlängds avstånd till honom.

Arbetet Krim: Kartellens man i hamnen

Lyssna på säsong två av Arbetet Krim Kartellens man i hamnen. Historien om stuvaren som gav sig i lag med drogkartellerna för att föra in 100-tals kilo kokain i Sverige, om hur en hel yrkeskår pekas ut som drogsmugglare och om hur fenomenet med kriminella insiders blivit allt tydligare på svensk arbetsmarknad.

Lyssna på podden här:

Ljud från Spotify Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy. Ja, visa mig innehållet Källa: open.spotify.com

Kokain och lyxvaror – se bilderna här:

3 500 containrar i veckan:

Helsingborgs hamn.

Helsingborg är Sveriges näst största containerhamn. Hit anländer cirka 3500 containrar i veckan. Enligt både polisen och Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är hamnar särskilt utsatta för kriminella möjliggörare, detta eftersom de är transporthubbar för den internationell narkotika- och vapensmuggling.

Hamnarbetaren:

”Jonas” – kartellens man i hamnen.

Fallet med narkotikasmugglingshärvan i Helsingborg kretsade kring den hamnarbetare som vi valt att kalla Jonas. På ytan levde han ett vanligt liv, med radhus, golden retriever och familj i utkanten av staden. Men i det dolda valde han att utnyttja sin tjänst för att hjälpa drogkartellerna att föra in 100-tals kilo kokain genom hamnen.

Rekordbeslagen:

Våren 2023 håller Tullkriminalen presskonferens i Malmö. Åklagaren Magnus Pettersson säger att mängderna beslagtaget kokain ”saknar motstycke i svensk kriminalhistoria”.

Kokain hittat i Helsingborg 2022.

Narkotikan anländer oftast in i kylcontainrar avsedda för att frakta frukt och grönt. Ett vanligt sätt att gömma kokainet är bakom kylaggregatet längst bak i containern. Här från ett beslag på cirka 93 kilo i Helsingborgs hamn hösten 2022.

Kokainet i kylcontainern.

Kokain hittat i en kylcontainer i Helsingborgs hamn hösten 2022.

Kokain som hittats i Rotterdams hamn.

En del narkotikabeslag som kopplats till Jonas omhändertogs i europeiska omlastningshamnar på sin väg från Sydamerika. Ett av beslagen påträffades i Rotterdam där det byttes ut mot ofarligt pulver av den nederländska tullen.

De knäckta chattarna:

Jonas avslöjades när Europeisk polis knäckte den krypterade chattappen SKY. I meddelanden från läckan kan man se hur han diskuterar planerna med sina medkumpaner, samt sätter priser på sina tjänster.

(Chattmeddelandena är hämtade från Polisens förundersökning och har återskapats med tjänsten Postfully.)

Det hemliga lyxlivet:

I ett lönnfack hemma hos hamnarbetaren fann man över 300 000 i kontanter i både svensk och dansk valuta.

I samma utrymme hittades även en guldkedja värd över 400 000 kronor.

Hamnarbetaren bar även en Rolexklocka till ett värde av 110 000 kronor.

Jonas ägde tidigare även en amerikansk sportbåt av märket Donzi. Den såldes senare för 650 000 kronor. Båten på bild är inte Jonas, men en liknande.

Polisens spaningsbilder:

Under spaningsarbete syntes Jonas flera gånger tillsammans med hans medåtalade på olika håll runt om i Helsingborg. De träffas utanför bibliotek, vid en parkering utanför en mataffär och vid en glasskiosk.

De smutskastade kollegorna:

Peter Malmstedt och Rolf Lycktoft.

Rolf Lycktoft och Peter Malmstedt är fackligt förtroendevalda för Hamnarbetarförbundet i Helsingborgs hamn. De har fått leva med efterspelet av att deras mångåriga kollega valde att slå sig i lag med kartellerna.

Som stuvare har de känt sig utpekade och dragna i smutsen.

– Det var ju skit som man upplevde det. Uthängd och som att alla som jobbar här skulle vara kriminella. Det kan jag säga direkt. Jag kommer aldrig öppna en port åt dig, säger Rolf Lycktoft.

Podden har gjorts i samarbete med produktionsbolaget Filt. Reporter är Anton Andersson, producent Clara Lowden. Tekniker Astrid Ankarcrona. Exekutiv producent är Lena Hennel och ansvarig utgivare Yonna Waltersson.