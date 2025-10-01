Uppdaterad 14:05

Sammanlagt omhändertogs 24 personer på plats av gränspolisen under insatsen. Vid uppföljande kontroller några dagar senare påträffades ytterligare 12 personer som saknade giltiga arbetstillstånd.

Preem skyller på underentreprenörer

Enligt uppgifter till SVT Nyheter Väst har omkring 2500 personer från cirka 40 länder arbetat vid raffinaderiet under september och oktober. Detta för att utföra besiktning- och underhållsarbeten under ett planerat driftstopp.

Enligt Preemraff själva arbetade de omhändertagna personerna hos underentreprenörer som anlitats av dem.

– Vi är besvikna över att detta har skett och ser mycket allvarligt på det inträffade. Vi ställer höga krav vid upphandling av entreprenörer inför denna typ av projekt. Det är oacceptabelt att otillåten arbetskraft förekommer och att dessa underentreprenörer har brustit i sin dokumentation, säger Sofia Agertoft, presskommunikatör vid Preem till SVT Nyheter Väst.

Som följd upprättades flera anmälningar om brott mot utlänningslagen mot flera företag.

Det saknades även annan form av dokumentation, bland annat personalliggare, uppger Polisen.

– Vi genomför en arbetsplatsinspektion eftersom vi har fattat misstankar om att det förekommer illegal arbetskraft på arbetsplatsen, vilket också visar sig vara fallet, säger Mattias Eklöf, sektionschef vid gränspolisen i region i ett pressmeddelande.

Utreder människoexploatering

Polisen har även inlett en förundersökning om människoexploatering, detta då man funnit tecken på att de anställda jobbat under ”uppenbart orimliga villkor”.

– Det här är ett återkommande problem vi ser, där flera led av underentreprenörer leder till att man inte har koll på varifrån arbetskraften kommer eller om de har tillstånd att arbeta i Sverige. När man anlitar den här sortens företag kommer det inte bara med uppenbara säkerhetsrisker, utan även en överhängande risk att människor utnyttjas, säger Mattias Eklöf.

Tillslaget i industriområdet samordnades av flera myndigheter, däribland Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Jämställdhetsmyndigheten.