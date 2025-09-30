Det handlar om två bolag inom samma koncern som nu anklagas för att ha fuskat till sig kontrakt värda 100-tals miljoner hos Arbetsförmedlingen.

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter granskas nu bolagen av Konkurrensverket. Av särskilt intresse är en upphandling som genomfördes förra året och som rörde arbetsmarknadsutbildningar som skulle genomföras på flera håll runt om i landet.

Bolaget som vann upphandlingen drog sig plötsligt ur och i stället tog det misstänkta bolaget över kontraktet.

Fick pengar för att dra tillbaka bud

Enligt Konkurrensverket finns det mycket som talar för att bolaget som drog tillbaka sitt vinnande anbud gjort det i utbyte mot ekonomisk ersättning från det företag som senare vann upphandlingen. En ersättning som i detta sammanhang brukar kallas för ”kickback”.

I handlingar som Dagens nyheter tagit del av skriver Konkurrensverket att det saknas konkreta bevis, men att det finns skäl att misstänka att detta inte var enda gången. Arbetssättet kan ha förekommit i liknande upphandlingar sedan början av 2022.

Fusket kan fortfarande pågå

Myndigheten skriver också att det inte kan uteslutas att fusket fortfarande pågår.

I ett mejlsvar till DN skriver en företrädare för den utpekade koncernen, att de ”aldrig betalat någon ersättning eller ”kickback” till någon leverantör för att de ska avstå från att teckna avtal”.