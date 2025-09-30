I Tidö-Sverige finns ingen plats för vare sig invandrare eller fattiga – och allra minst för fattiga invandrare.

Regeringen vill nu därför dra in permanenta uppehållstillstånd och i stället ersätta dem med tidsbestämda. Dessa ska sedan prövas löpande tills man antingen blir hemskickad eller söker medborgarskap.

Regeringens utredare menar att en sådan lag inte bryter mot grundlagen och att Sverige uppfyllt de krav som åligger oss som land.

Dåligt för integrationen

Men sen, då?

Allt pekar på att de tuffa tagen är direkt skadligt för den integration alla politiker säger sig prioritera.

Men det är inte bara samhällsnytta som spelar roll, trots att det kan låta så. En människa som får uppehållstillstånd är en människa som ges möjlighet att försöka finna ro.

Det är en människa som efter ovisshet kan sänka axlarna en smula och börja tänka på framtiden. Sätta upp tavlor på väggen i sitt hem, lägga tid på att lära känna nya människor och som kan satsa på sitt jobb – och som blir värd att satsas på.

Försämrade rättigheter för individen

Det är en person som vet att den får stanna och som i alla fall slipper bevisa sig juridiskt. Det handlar om människor som i många fall varit här i många år.

Så ska de inte ha det, säger regeringen, som nu föreslår att kunna dra tillbaka de permanenta uppehållstillstånd människor fått.

Det är ett nytt sätt att se på myndighetsbeslut och människor i Sveriges rätt i relation till staten.

Det slutar inte där. Krav på försörjning, kvalificering till välfärden och krav på godtyckligt gott svenskt uppförande har redan aviserats och nya förslag duggar tätt.

Med den ambition och tempo som dessa försämringar nu rullas fram kan vi anta att det endast är en tidsfråga innan andra grupper drabbas. För det är inte enbart invandrare som kan vänta sig upprivna rättigheter med den här regeringen.

Vill skapa a- och b-lag

Kan arbetslösa räkna med att få ta del av välfärden? Ska fattiga få behålla de barn de inte ha råd med? Får den som dömts till brott bli politiker eller ens rösta?

Att rulla fram politik som slår sönder psyken, liv och familjer är den yttersta konsekvensen av den nya Sverige åt svenskarna-linje som sittande regering företräder.

Men riktigt hård blir den av den råa högerpolitik som också slår hårt åt de människor som har minst. Ihop skapar SD och borgerligheten extremhögerns våta dröm: det a- och b-lag som både håller människor tillbaka och sliter sönder samhällen.

En rik elit som kräver att alla andra lyder tacksamt.

Med nya krav, lagar och konstanta utspel om hur stora problem invandring och invandrare medför slår regeringen på allvar slag i att verkställa Sverigedemokraternas politik. Och det vi ser är bara början.