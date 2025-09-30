Artikeln i korthet Tre anställda på ett privat hemtjänstbolag filmade en brukare och la ut klipp på sociala medier, blev avskedade men sedan anställda inom kommunens hemtjänst.

Händelsen har skapat frågor och oro bland brukare och anhöriga, facket Kommunals skyddsombud fått hantera.

Facket lyfter nu frågan om att hela yrkeskåren får ta smällen när enskilda gjort fel. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det var för ett år sedan som tre anställda på ett privat hemtjänstbolag i Västerås filmade brukade vid två olika tillfällen och la ut på sociala medier.

I ett av fallet filmade de en brukare liggandes i sängen, iförd blöja. Med grovt kränkande text och emojis skickades sedan filmklippen till obehöriga via Snapchat – en händelse nyhetsbyrån Sirén var först med att uppmärksamma.

Händelserna uppdagades i somras, efter ett anonymt tips till arbetsgivaren. Två av medarbetarna avskedades sedan och den tredje valde själv att säga upp sig.

Får frågor från brukare och anhöriga

Det är inte första gången enskilda medarbetare inom hemtjänsten missköter sig i staden, och precis som då drabbas medarbetare, skyddsombud och chefer av reaktionerna efteråt.

Det berättar Glenn Bång Nässlander som är undersköterska och facket Kommunals huvudskyddsombud för hemtjänsten i Västerås.

– Brukare och anhöriga har hört och läst om vad som hänt. De ställer frågor och undrar hur de kan säkerställa att samma sak inte ska hända dem.

Glenn Bång Nässlander, Kommunals huvudskyddsombud för hemtjänsten i Västerås.

I sådana här lägen är det extra viktigt att vara behjälplig som fackligt ombud, poängterar han.

– Det är viktigt att möta medlemmarna, vara synlig, lyhörd och hjälpa. Även om det ibland innebär att man måste man koppla bort sina egna värderingar.

Blev anställda av kommunen

Alexandra Mentzas, ordförande för Kommunal i Västerås, berättar att förbundet under sommaren blev kontaktat av en av de som filmat brukarna för att få hjälp med sin uppsägning, eftersom hen var medlem i facket.

– Som förtroendevald är det mitt ansvar att en uppsägning ska gå rätt till enligt lag och avtal, säger hon.

Alexandra Mentzas, ordförande för Kommunal i Gävle.

Men efter att ha lämnat sina tjänster på det privata hemtjänstbolaget fick två av personerna som misskött sig anställning inom kommunens hemtjänst.

– Något sådant här ska ju inte hända. Arbetsgivaren måste säkerställa vilken personal de anställer. Jag hoppas de tar sitt ansvar och reder i detta, säger Alexandra Mentzas.

Skyddsombudet Glenn Bång Nässlander håller med.

– Det här handlar om vilka kollegor vi får, något som kan leda till att det blir fel och saker som nu kommit ut i media händer, säger han.

Undanhöll information i jobbansökan

Carina Ågren Lundmark, HR-chef för vård- och omsorgsförvaltningen på Västerås stad, skriver i ett mejl till Kommunalarbetaren att deras rekryteringsprocess innehåller intervju, referenser, utdrag ur belastningsregister samt språkligt och skriftlig språkbedömning.

De personer som filmat brukare på det privata hemtjänstbolaget och sedan fått anställning i kommunen hade enligt Carina Ågren Lundmark inte uppgivit att de haft en anställning hos den privata arbetsgivaren i sina jobbansökningar.

“Om ansökan inte är sanningsenlig eller om man utesluter någon arbetsgivare som man inte vill att man kontaktar är det svårt för arbetsgivaren att upptäcka denna typ av händelser”, skriver hon.

Ingen av dem som deltagit i denna händelse jobbar enligt HR-chefen kvar i Västerås stad.

”Mitt yrke blir smutskastat”

Händelsen med filmklippen blev stor i media. Kommunals Alexandra Mentzas har själv jobbat inom hemtjänsten och tycker att det är tråkigt att yrkesgruppen blir smutskastad när enskilda missköter sig.

– Till 99 procent gör vi vårt allra yttersta på jobbet, men det finns tyvärr de som inte gör rätt för sig. Man blir bara väldigt besviken över att det händer.

Skyddsombudet Glenn Bång Nässlander, som även jobbar inom den kommunala hemtjänsten, känner anställda på det privata hemtjänstbolaget i fråga – kollegor till de som filmat brukaren.

– Jag har fått höra hur de känner och det är inga trevliga ord. “Hur fasiken kan någon göra såna här saker?” Och då kommer man också till: vilken smäll får epitetet hemtjänst? Det sätts ju en stämpel, säger han.

Han tror att arbetsgivare generellt måste bli bättre på att jobba förebyggande.

– Såna här incidenter är ju ett tecken på att allt inte är som det ska. Ofta kommer signalerna innan media hittat grejerna, säger han.