Här är de hetaste nya prylarna

Elektrikerns Ny teknik-redaktör tipsar om nya prylar på marknaden.

Ny teknik

One mall, två funktioner

Olika eluttagspaneler och röda monteringsdosor ligger på ett bord och visar olika uttags- och installationsalternativ.

Bild: Pressbild

ELKO:s serie One med apparater som sticker ut minimalt från vägg (låg utbyggnad) vinner mark. Åtminstone var intresset runt montern på Elfack i våras stort. Kräver 1,5 dosa och ELKO har tagit fram en mall för ändamålet: Borra, sätt i mallen och få hjälp att ta ut den sista halvmånen. Vänd på mallen och vips har du måtten för dosor i kombination.

1,5 dosor och apparater därtill kommer på bred front hos leverantörerna.

Byggbelysning på rulle

En rulle med LED-ljusremsa ligger på en rund vit spole, placerad på en grön yta med gul bakgrund.

Bild: Pressbild

Etman har släppt en ny byggbelysning med LED på rulle. I grunden tänkt som tillfälligt arbetsljus och säljs i 10 och 25 meters rullar. En kraftig IP65 belysning som också funkar utomhus under räcken, ledstänger eller under takfot (nja). Anslutningskabel säljs som tillbehör.

Dubbelmät

En hand håller en digital lasermätare mot en betongvägg, med en grön laserlinje projicerad horisontellt.

Bild: Pressbild

Laser 4 Dual heter den här nya avståndsmätaren med dubbelriktad mätfunktion; Mät golv till tak utan att behöva böja dig till golvet eller mät väggens längd från mitten eller där du står. Vindsutrymmen kan till exempel mätas via en hand in genom vindsluckan.

Räckvidd 60 + 60 meter båda riktningarna, digital lutningssensor och inbyggt digitalt vattenpass. Säljs av Elma.

Tätare kapslingar

Fyra rektangulära kopplingsdosor i plast i olika storlekar, tre med täckt lås och en med genomskinligt lås på en enkel yta.

Screenshot Bild: Pressbild

Abox heter en helt ny serie kapslingar från Spelsberg. Här satsas på en kapsling som klarar i princip alla miljöer utom ex-klassning.

Osäker på klassning?; ” Då kan du alltid ta en Abox”, menar Spelsberg. Nåja…

IP-66 i standardutförandet men kan uppgraderas upp till IP 69, Abox Pro, via extrakit med extra tätmembran eller förskruvning, gel för fyllning och annat smått och gott.

Svart och grå för utomhus och en vit variant för snyggmontage inomhus.

Laga dina Blåkläder

En kvinna i vit skjorta använder en värmepressmaskin för att fästa en patch eller etikett på ett par svarta jeans i en verkstad.

Bild: Pressbild

Blåkläders arbetsplagg är värda att laga. Det tycker i alla fall företaget själva och öppnar reparationstjänst i fyra svenska städer. Att laga Blåkläder är inget nytt, sedan 1959 har det erbjudits via sömnadsavdelningen i Svenljunga. Nu startas Repair service hos återförsäljare i Linköping, Norrköping, Upplands Väsby och Borås.

55 kr fixar en mindre reva och en ny knapp sätts i för en tia till.