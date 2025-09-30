Här är de hetaste nya prylarna

One mall, två funktioner

ELKO:s serie One med apparater som sticker ut minimalt från vägg (låg utbyggnad) vinner mark. Åtminstone var intresset runt montern på Elfack i våras stort. Kräver 1,5 dosa och ELKO har tagit fram en mall för ändamålet: Borra, sätt i mallen och få hjälp att ta ut den sista halvmånen. Vänd på mallen och vips har du måtten för dosor i kombination.

1,5 dosor och apparater därtill kommer på bred front hos leverantörerna.

Byggbelysning på rulle

Etman har släppt en ny byggbelysning med LED på rulle. I grunden tänkt som tillfälligt arbetsljus och säljs i 10 och 25 meters rullar. En kraftig IP65 belysning som också funkar utomhus under räcken, ledstänger eller under takfot (nja). Anslutningskabel säljs som tillbehör.

Dubbelmät

Laser 4 Dual heter den här nya avståndsmätaren med dubbelriktad mätfunktion; Mät golv till tak utan att behöva böja dig till golvet eller mät väggens längd från mitten eller där du står. Vindsutrymmen kan till exempel mätas via en hand in genom vindsluckan.

Räckvidd 60 + 60 meter båda riktningarna, digital lutningssensor och inbyggt digitalt vattenpass. Säljs av Elma.

Tätare kapslingar

Screenshot

Abox heter en helt ny serie kapslingar från Spelsberg. Här satsas på en kapsling som klarar i princip alla miljöer utom ex-klassning.

Osäker på klassning?; ” Då kan du alltid ta en Abox”, menar Spelsberg. Nåja…

IP-66 i standardutförandet men kan uppgraderas upp till IP 69, Abox Pro, via extrakit med extra tätmembran eller förskruvning, gel för fyllning och annat smått och gott.

Svart och grå för utomhus och en vit variant för snyggmontage inomhus.

Laga dina Blåkläder

Blåkläders arbetsplagg är värda att laga. Det tycker i alla fall företaget själva och öppnar reparationstjänst i fyra svenska städer. Att laga Blåkläder är inget nytt, sedan 1959 har det erbjudits via sömnadsavdelningen i Svenljunga. Nu startas Repair service hos återförsäljare i Linköping, Norrköping, Upplands Väsby och Borås.

55 kr fixar en mindre reva och en ny knapp sätts i för en tia till.