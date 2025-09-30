Efter proteststorm – S:t Görans backar om sänkt ob-ersättning

Anställda på det privata akutsjukhuset S:t Göran riskerade att förlora upp till 4000 kronor i månaden om ledningens nya ersättningsnivåer trädde i kraft. Nu meddelar sjukhusledningen att man drar tillbaka beslutet och kommer att se över frågan på nytt.

– Det är ett steg i rätt riktning, arbetsledningen har förstått att det blev fel. Men det finns fortfarande en viss ilska och oro kvar för hur det kommer att bli i framtiden, säger Kevin Thompson skyddsombud på St. Göran.

Både sjuksköterskor och undersköterskor uttryckte stark kritik mot beslutet, och flera fackliga röster varnade för konsekvenserna. Förslaget hade slagit extra hårt mot de som arbetar kvällar, helger och nätter.

– Totalt var det 18 personer i personalen som lämnade in en skriftlig uppsägning. Vi har varit mycket tydliga att vi inte accepterar de ny ersättningsnivåerna, säger Kevin Thompson.

Sjukhusledningen pausar nu förändringen, men kollektivavtalet kan fortfarande komma att omförhandlas. Förra året gjorde sjukhuset en förlust på 50 miljoner, Pengar som nu måsta hämtas hem på något sätt.

– Vi ska ta ett omtag i frågan och fånga upp medarbetarnas synpunkter, säger sjukhusets vd Gustav Storm till tidningen Mitt i.