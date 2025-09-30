”Att slopa karensen är inte rättvist”

Så fort någon dryftar ordet karensavdrag duggar rättviseargumenten tätt.

Från LO och Socialdemokraterna menar man att tjänstemän med flexibla arbetsvillkor kan jobba hemifrån vid lite nästäppa och hosta, medan undersköterskor och frisörer måste vara på plats.

Visst, det kan vid en första anblick tyckas vara orättvist men lösningen hittar man inte i ett slopat karensavdrag. Bilden behöver nyanseras.

Färre sjukdagar än våra grannländer

I vårt grannland Norge, där det inte det inte finns något karensavdrag, är det genomsnittliga antalet sjukdagar drygt 18 dagar per år. I Finland, som inte heller har ett karensavdrag, uppgår antalet sjukdagar till drygt 16.

I Sverige däremot är det genomsnittliga antalet sjukdagar 11 dagar per anställd och år. Det innebär att branschkollegor i våra grannländer jobbar med färre kollegor.

Konsekvensen är uppenbar: jobb måste göras på färre anställda, och det väntas slå hårdast bland yrken inom välfärden, som många gånger redan har en pressad arbetsmiljö.

Någon måste betala

Enligt SKR:s prognoser kommer det saknas 200 000 nya medarbetare i välfärden till 2033. Ett slopande av karensavdraget hade accelererat kompetensbristen ytterligare.

Den andra konsekvensen är mer långsiktig men lika uppenbar; någon ska betala för sjukdagarna. I den socialdemokratiska retoriken glöms även den aspekten ofta bort. Om inte den enskilde medarbetaren ska bära kostnaden faller det på arbetsgivaren eller skattekollektivet.

Att vältra stora kostnader på landets företagare vore riskabelt, i synnerhet i detta läge. Högkostnadsskyddet för sjukskrivna togs bort i fjol och konkurserna ligger på en dyster rekordnivå.

Kortsiktig politik

Enligt siffror från Svenskt Näringsliv skulle reformen kosta arbetsgivarna över 40 miljarder. Konsekvensen blir mindre möjlighet att investera, anställa och växa. Och det är det sista vår stampande tillväxt och svaga konkurrenskraft behöver.

Att staten ska bära kostnaden är inte heller hållbart. Sverige står inför historiskt stora och viktiga satsningar. Inte minst inom rättsväsende, infrastruktur och försvar. Det är också svårt att rättfärdiga att skuldsätta kommande generationer för ett slopande av karensavdraget.

Kortsiktig politik kan få ödesdigra konsekvenser. Vår rekommendation är att slå vakt om en långsiktig tillväxt.

Det är garanten för att den gemensamma kakan växer och fler människor får ekonomiskt svängrum. Det är rättvis politik som gynnar hela samhället.