Artikeln i korthet Henrik Friberg Holmqvist, som drömde om att bli elektriker men hade dyslexi, lyckades efter 15 år utbilda sig till elektriker och börja arbeta, men drabbades senare av muskeldystrofi.

Efter att ha blivit sjukskriven och hotad om utförsäkring fick han hjälp av facket, vilket ledde till en anpassad tjänst med stöd från Arbetsförmedlingen.

Henrik upplever nu en ökad livskvalitet och menar att facket har varit avgörande för att han skulle få den hjälp han behövde under sin sjukdomstid.

Henrik Friberg Holmqvist har arbetat som elektriker sedan 2018. Barndomsdrömmen var elektriker, men på grund av hans dyslexi klarade han inte el-programmet.

Men drömmen fanns kvar, och 15 år senare fanns det betydligt bättre hjälpmedel för den med dyslexi. Han kom in på en vuxenutbildning till elektriker och klarade den snabbt.

Efter utbildningen fick han ganska snart ett jobb, först på ett företag utan kollektivavtal, vilket gjorde att han inte kunde tillgodoräkna sig lärlingstimmarna, sedan på ett större företag i Norrköpingstrakten.

Det nya, större, företaget hade kollektivavtal, och där arbetade han i flera år.

Tills det där med mjölken.

”Du får röd kod”

Det var januari 2024, och eftersom han kände att något var fel, så kontaktade han en vän som är fysioterapeut. Hon kunde med blotta ögat se att det var något som inte stämde. Den ena av Henrik Friberg Holmqvists axlar hängde på ett konstigt sätt.

Fysioterapeuten sa att Henrik skulle behöva en magnetröntgen av sina axlar. Han kontaktade vårdcentralen som hänvisade honom vidare till rehab Öst i Norrköping.

– Jag tänkte att många elektriker har ju förslitningar i sina axlar, så jag tänkte att det var nog det, och att jag skulle få en operation, quick fix, klart. Men så blev det ju inte.

Istället sa fysioterapeuten på mottagningen i Norrköping: ”Jag kommer skicka dig vidare. Du får röd kod till vårdcentralen”.

Det innebar att vården skulle agera snabbt. På vårdcentralen var läkaren lika fundersam som fysioterapeuten, och Henrik skickades vidare till neurologen.

– När jag tar av mig tröjan så ser läkaren där direkt. Hon sa: ”jag tror att du lider av en muskelsjukdom”.

”Det är så kul att få jobba igen. Det är guld värt” säger Henrik.

”Aldrig gått på gym”

Henrik blev kallad till Linköpings universitetssjukhus där de testade hans nerver och muskler och tog biopsi. Därefter kom beskedet: Henrik lider av muskeldystrofi, men exakt diagnos har ännu inte ställts, läkarna misstänker en väldigt ovanlig typ: epidermolysis bullosa simplex muskeldystrofi.

Han säger att han inte hade misstänkt att något var fel i hans kropp, förrän det där med mjölkförpackningen.

– Jag är ju rätt liten, och har aldrig gått på gym eller så.

Den 28 maj 2024 sjukskrivs Henrik Friberg Holmqvist för sin muskelsjukdom. Samtidigt väntar Henriks fru deras sjätte barn. Dottern föds för tidigt, i vecka 27.

Som den svenska sjukförsäkringen fungerar nu för tiden innebär det att Henrik blir sjukskriven i 180 dagar. Sedan tar dagarna slut, i slutet av november 2024 blir han utförsäkrad.

– Då var jag rätt stressad. Dels hade dottern precis kommit hem från sjukhuset, det är rätt rörigt i familjen, dels ska sjukskrivningen tas från mig, och jag ska helt plötsligt bli inkastad hos Arbetsförmedlingen och a-kassan.

Får ett intyg från arbetsgivaren

Henrik kontaktar sin arbetsgivare och får ett intyg med titeln ”Tjänstledig på grund av sjukdom”. Med det intyget får han rätt till a-kassa. Efter julledigheterna och livet med familjen har lugnat ned sig börjar han fundera över vad han ska göra med sitt liv.

I mars i år ringer han facket.

– Jag inser att jag måste säga upp mig, men jag vill prata med en ombudsman så att det blir ordentligt gjort.

Han frågar efter Hans Andersson, Elektrikernas ombudsman i Norrköping.

– Det var det namn jag kunde på en ombudsman i vårt område, förklarar han.

”Det tänkte väl fan inte jag på?”

När Henrik berättar sin historia för ombudsmannen får han till svar: ”Varför ringde du inte när du var sjukskriven för?”

– Det tänkte väl fan inte jag på?, svarade jag, och får till svar: ”Det skulle du ha gjort, för vi har jurister som sitter och krigar mot Försäkringskassan, och vi har en fond* man kan få ut pengar från när man är sjukskriven. Och varför ska du säga upp dig för?”

Elektrikernas ombudsman Hans Andersson berättar att det var bråttom att få till en lösning.

– Hade vi kommit in i ett tidigare skede så hade vi kanske kunnat begära omprövning av hans ersättning från Försäkringskassan. Men nu stämplade han och hans dagar försvann i rask takt från A-kassan. När den ersättningen försvinner så gäller en sjukaktivitetsgaranti med väldigt låg ersättning.

Hans Andersson kontaktar Galaxen Bygg i Linköping och för vidare Henriks ärende. Tillsammans med facket träffar Henrik Galaxen för att diskutera hur de ska gå vidare. Därefter hålls möte med Henriks arbetsgivare.

– Jag får berätta hur jag mår, att jag har full fart med barnen hela dagarna, och inte ont någonstans. Mitt enda problem är att jag inte kan lyfta något uppåt.

”Jag har till och med fått beröm av chefen, att det nu börjar se snyggt ut på lagret” säger Henrik.

”Chefen sa: vi kör”

Samverkansparterna; fack, Installatörsföretagen, Arbetsförmedlingen och Galaxen föreslår en lönebidragsanställning med stöttning en timme per dag. Förslaget slog väl ut.

– Chefen sa ”vi kör!”, berättar Henrik Friberg Holmqvist.

Sedan juni i år har han en tjänst som ”anpassad elektriker” på företaget. Han är lageransvarig, kör ut material till byggarbetsplatserna och tar hand om returer.

– Jag har påbörjat ett excel-dokument där jag ska lägga in allt vi har på lagret. Så vi vet vad vi har, och behöver inte köpa nytt hela tiden.

Det här tjänar pengar åt firman. Henrik säger att hans telefon numer går varm från kollegor som frågar om olika produkter finns inne.

– Till exempel nödljus och utrymningsskyltar hade vi hur många som helst. Folk har bara beställt nytt, eftersom de inte har vetat vad vi redan har.

– Jag har till och med fått beröm av chefen, att det nu börjar se snyggt ut på lagret. Och jobbarkompisar säger ”shit, jag har aldrig sett golvet här tidigare.” När jag började den här tjänsten fick man kliva över saker för att komma fram.

När du ska bära saker, hur gör du då?

– Jag kan bära. Med händerna rätt ner. Det jag inte kan är att lyfta uppåt. Men då använder jag benet till att knuffa upp och så trycker jag till, så det brukar lösa sig.

Vad betyder den här anställningen för dig?

– En jättehöjning. Ren livskvalitet. Det är så kul att få jobba igen. Det är guld värt.

Ekonomiskt bibehåller Henrik sin lön han hade tidigare på företaget, men en stor del av lönen betalas tillbaka till arbetsgivaren med lönebidraget från Arbetsförmedlingen.

Han har också rätt till assistans en timme per dag. Det kan handla om att elektrikerna ute på arbetsplatserna får hjälpa till att lasta ur materialet från bilen.

– Men det är sagt att jag ska få hjälpmedel som kan underlätta i- och urlastning, det finns massor av hjälpmedel att välja mellan, förklarar Henrik.

”Tacka fan alltså, att jag inte gick ur”

I dag är han medlem i Elektrikerna, men det var en tid han ansökte om utträde.

– Det måste ha varit vid årsskiftet 2023-24. Jag tyckte det var för dyrt. Men då fick jag ett mejl från ombudsman Hans Andersson som tyckte att det var synd att jag skulle gå ur. Då ångrade jag mig. Jag tänkte efter och kände att det var nog ett dumt beslut, jag bör nog fortsätta vara med i facket. Det var innan hela den här cirkusen med min sjukdom började. Så tacka fan alltså, att jag inte gick ur.

– Så supertack till facket. Att det finns. Var hade annars hänt? Jag brukar säga till alla kollegor: vem som helst kan drabbas. Det behöver inte som i mitt fall vara sjukdom. Det kan vara att du hamnar i konflikt med chefen, fast chefen har varit hur snäll som helst innan. Eller ett varsel eller vad som helst, det går att få hjälp.

Henrik Friberg Holmqvist Ålder: 42 Bor: Norrköping Familj: Fru och sex barn Bakgrund: Började sin elektrikerbana som praktikant hos en elektriker i högstadiet. Där fortsatte han hoppa in i några år. Gick el-linjen, men hoppade av och började arbeta i handeln och sedan som taxichaufför. Läste in el-linjen på vuxenutbildning och har sedan 2018 arbetat som elektriker. Gör i dag: Har en tjänst som ”anpassad elektriker” på firman i Norrköping. En lönebidragsanställning som gäller ett år i taget. Läs mer

*Hans Andersson lyfter att facket kan hjälpa till att söka pengar ur AFAs AGS-fond, där arbetsgivaren betalar hälften och fonden hälften för olika typer av arbetslivsinriktade och förebyggande insatser. Det kan handla om sådant som samtalsstöd vid psykiska besvär, olika livsstilskurser eller omskolning när kroppen inte längre klarar av de tidigare arbetsuppgifterna.