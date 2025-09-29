Företagen sena med nya lönerna – facket kräver skadestånd  

Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Artikeln i korthet Sanerarna på Ocab har fått vänta över fem månader på sina nya löner, som betalades ut först i september.

Facket anser att Ocab brutit mot kollektivavtalet genom att inte kalla till löneförhandlingar i rimlig tid och kräver nu både ränta och skadestånd för förseningen.

Även städföretaget ISS är sent med att betala ut de nya lönerna, vilket har lett till att facket nu involverar förbundskontoret för central förhandling. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det var i mitten på april som sanerarna fick ett nytt kollektivavtal och nya löner. Men sanerarna på Ocab i södra Sverige har fått vänta på att se skillnad i lönekuvertet, trots att drygt fem månader gått.

Först på septemberlönen betalades de nya lönerna ut. I andra delar av landet har sanerarna på Ocab fått sin nya lön tidigare.

Fastighets ombudsman Madeleine Holst ser en utveckling där flera stora företag är sena med att betala ut de nya lönerna.

– Vi anser att det är oacceptabelt. Det här kan vara ett sätt för stora företag att tjäna pengar, de får ju ränta på pengarna så länge de inte betalas ut. Men det här är ju pengar som tillhör våra medlemmar. De ska betalas ut omgående efter att det nya avtalet är på plats, säger hon.

Madeleine Holst, ombudsman i Fastighets region Syd.

Facket: ”Det är brott mot kollektivavtalet”

Från saneringsföretaget Ocab kräver facket nu inte bara ränta på löneökningen, utan också ett skadestånd.

Facket anser att Ocab begått kollektivavtalsbrott genom att inte kalla till löneförhandling inom rimlig tid. Lönehöjningen är indelad i en generell del, som alla har rätt till, och en pott som fördelas mellan de anställda i lokala löneförhandlingar.

– Som vi tolkar kollektivavtalet ska den generella löneökningen betalas ut direkt. Att hålla inne på pengarna i nästan ett halvår anser vi är ett brott mot kollektivavtalet, säger Madeleine Holst.

I kollektivavtalet för sanerare finns inget datum som fastställer när den nya lönen ska betalas ut. Men i avtalstexten står att om parterna inte kommit överens innan den 1 oktober 2025, så ska en större del av potten i stället betalas ut som generell löneökning till alla medarbetare.

Vad är en lokal lönepott? Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats är du garanterad en årlig löneökning. En del av löneökningen är generell och ges till alla, och en del brukar läggas i en egen gemensam lönepott som sedan ska fördelas bland de anställda. Arbetsgivaren eller facket kan begära lokal förhandling om hur potten ska fördelas. I kollektivavtalet för sanerare, Almega Specialservice, ges i år 544 kronor till alla anställda, vilket motsvarar hälften av det totala löneutrymmet. Ytterligare 544 kronor utgör en pott som fördelas mellan de anställda i lokala löneförhandlingar. Läs mer

Saneringsföretaget: ”Har inte fördröjt med avsikt”

Åsa Mårtensson som är HR-chef för Ocab Sverige håller inte med Fastighets om att företaget brutit mot kollektivavtalet. Enligt henne har företaget inte förhalat lönerevisionen medvetet.

– Absolut inte. Vi skickade förhandlingsframställan i juni men av olika skäl har det varit svårt att få till löneförhandlingar på arbetsplatserna. I vårt löneavtal framgår tydligt att lönen ska fördelas i lokala förhandlingar, och då är vi noga med att förbereda våra chefer så att löneförhandlingarna sker på ett kvalitativt och respektfullt sätt, säger Åsa Mårtensson.

Städarna på ISS får också vänta på nya lönen

Även städföretaget ISS är sena med att betala ut löneökningen. Trots att städarna fick ett nytt kollektivavtal i mitten på juni så har lönehöjningen inte betalats ut.

Fastighets krävde ränta på löneökningen, något som ISS sade nej till. Nu har frågan skickats till förbundskontoret för central förhandling.

– Förra avtalsrörelsen var det samma sak. Då sa vi att det inte ska upprepas i nästa avtalsrörelse att ISS är så sena med de nya lönerna. Men nu har det skett igen, säger Ysabel Nilsson Saavedra, städare på ISS och regionalt skyddsombud.

Madeleine Holst menar att det dalande antalet fackklubbar kan göra att arbetsgivaren inte känner sig tvungen att betala ut löneökningarna lika snabbt som tidigare.

– På många arbetsplatser finns det idag ingen klubb som kontrollerar att arbetsgivaren betalar ut lönehöjningen i tid. Men det betyder inte att det är fritt fram för arbetsgivaren att hålla inne på lönen, säger Madeleine Holst.