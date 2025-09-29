Trots pensionärstillvaron har den tidigare Seko-ombudsmannen Christer Ryd sina måndagar väl inrutade. Klockan tio på förmiddagen möter han upp gamla fackliga kollegor utanför Teslas huvudkontor i Upplands Väsby. De kallar sig själva för gruppen Promenader mot strejkbryteri.

De har gjort detta i 1,5 år nu. Över 80 veckor i streck.

Artikeln i korthet Christer Ryd och hans grupp har protesterat utanför Teslas kontor i 1,5 år.

Trots att de är ett gäng pensionärer har situationen blivit spänd, och polis har kallats till platsen flera gånger.

Flera av de som deltar i protesterna uttrycker frustration över vad de anser är passivitet från IF Metalls sida. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

”Man får inte förlora en strejk – allra minst denna”

De är här för att protestera, informera och fortsätta hjälpa till att hålla liv i en av Sveriges längsta strejker någonsin – den mellan Tesla och IF Metall.

Flera av de som är här är också kritiska mot IF Metall som de menar är allt för passiva i konflikten.

– Man får inte förlora en strejk. Och allra minst den här. Allt handlar om att få dem att teckna kollektivavtal, säger Christer Ryd och fortsätter:

– Vi pratar med alla som kommer hit. Med strejkbrytarna. Med leverantörerna. En del blir skitförbannade. De har till och med spottat på oss. Men vi vill inget ont och vi vet var gränserna går.

Men det tycks inte Tesla hålla med om. Den senaste tiden har Polisen allt oftare kallats till platsen. Gruppen söker inte demonstrationstillstånd med hänvisning till att man är så få.

Äldst i gänget som samlas utanför tesla är

Tesla-anställd: ”Har inte skött sig”

Arbetet närmar sig en av de Tesla-anställda som vill vara anonym. Han säger att han inte har något emot gruppen. De är schyssta. Att man ändå tillkallat polis vet han inget om. Antagligen beror det på att ”de inte skött sig” säger han.

För några veckor sedan dök nio poliser upp i två piketbussar, berättar initiativtagaren K-G Wanngård. Vid två tillfällen har han även blivit bortförd från platsen.

Enligt honom själv har han blivit kallad både för ”rättshaverist” och ”våldsvänster”.

– Det är ju lite roligt att vi, där den äldsta är 86 år, skulle utgöra våldskapitalet till vänster, säger han och fortsätter:

– Men det är klart att de retar sig på oss. På våra skyltar, på materialet vi delar ut. Vi spelar även fascistmusik vid entrén med anledning av Elon Musks sympatier. Men vi gör inget olagligt.

Två poliser anländer

Lars Jonsson, tidigare rörmokare tycker att det är en konstig prioritering av Polisen.

– Jag läste om ambulanspersonalen som blev dödad. Där hade Polisen inga resurser. Men hit kan man skicka nio stycken.

Och även i dag dyker Polisen upp till Teslakontoret. En polisman som kallar sig Andreas samtalar med Christer Ryd. Han förklarar att det finns både personal och kunder som upplevt situationen som obehaglig.

Att de anlänt i piketbuss är bara en slump – och ska inte ses som hotfullt.

”Vi vill bara prata med de som kommer hit. Och förklara vikten av kollektivavtal”, svarar Christer Ryd polismannen.

”Jag tycker det känns bra att de är här. De har ju gjort sitt egentligen” säger strejkvakten Patrik Karlsson.

Strejkvakt: ”Känns bra att de är här”

En bit bort från Teslakontoret står IF Metalls tält, bemannat med strejkvakter. Men de tar sig inte bort mot entrén. Dock utrycker flera av dem tacksamhet för K-G Wanngård och aktivistgruppen.

– Jag tycker det känns bra att de är här. De har ju gjort sitt egentligen, säger strejkvakten Patrik Karlsson och fortsätter:

– Jag själv har varit med i facket i 29 år men aldrig gjort något sånt här innan. Jag har egentligen inget emot Tesla. Men Elon Musik är ju nazist. Och att de inte skriver på ett kollektivavtal går emot all min fostran och all min övertygelse.

Arbetet har sökt Tesla för en kommentar.