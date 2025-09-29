24 tvätterier – fackets senaste mål i Teslastrejken

Facket och Teslas svenska bolag TM Sweden står fortsatt långt ifrån varandra i konflikten om kollektivavtal. Den 27 oktober är det två år sedan strejken inleddes och ännu finns ingen lösning i sikte. Nu varslar IF Metall om en blockad mot tvätt och leverans av mattor som företaget Elis gör för Tesla.

– Tanken är att försvåra Teslas verksamhet, vi vet att en blockad av ett tvätteri inte kommer att välta företaget, men det är en del i en större kontext, säger Simon Petterson, avtalssekreterare på IF Metall.

Gäller 24 arbetsplatser

Blockaden inleds den 3 oktober och gäller alla Elis tvätteriers 24 arbetsplatser i Sverige. Företaget levererar tvätt av mattor till Teslas verkstäder och butiker. Åtgärden är den första som IF metall själva inför sedan våren 2024.

– Vi har förhandlat intensivt det senaste halvåret och där kommit till slutsatsen att Tesla inte vill gå med på ett avtal som vi kan acceptera. Därför har vi en skyldighet att nu vidta mer omfattande åtgärder, för att de ska omvärdera sin position, säger Simon Petterson.

Nya åtgärder att vänta

Tidigare under hösten lämnade Medlingsinstitutet konflikten. Anledningen var att en lösning på konflikten inte var möjlig. Mattblockaden är nu enligt fackförbundet den första i en rad nya åtgärder som kommer att riktas mot Tesla.

– Exakt när och vad det blir kan jag inte gå in på. Tesla ägnar all sin tid åt att komma runt de åtgärder som vi inför. Därför vill vi överrumpla dem.

Arbetet har sökt Teslas svenska bolag TM Sweden för kommentar.