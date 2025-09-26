Artikeln i korthet Personal på S:t Görans sjukhus hotar med uppsägningar efter besked om sänkt ob-ersättning.

Sänkningen beror på att sjukhuset gjorde en förlust på 50 miljoner kronor förra året.

Trots sänkningen har S:t Görans personal fortfarande högre ob-ersättning än regionala sjukhus, men oron för bemanningen ökar om många väljer att sluta. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det kokar på S:t Görans sjukhus. Undersköterskor och sjuksköterskor hotar med att säga upp sig på både akuten och intensivvårdsavdelningen. Orsaken är beskedet om att ob-ersättningen sänks i början av nästa år. De som arbetar mycket kväll, natt och helg drabbas hårdast.

– Jag har arbetat varannan helg i tjugo år. Det är så mycket jag har missat socialt på grund av det. Att de sänker ob:n nu känns som ett svek.

Enda privata akutsjukhuset

St Görans sjukhus är Sveriges enda privata akutsjukhus. Som enskild verksamhet har de ett annat avtal om ersättningar med Kommunal och Vårdfacket än regionala sjukhus. Det gör att ob-ersättningen räknas på ett annat sätt än på andra sjukhus. När nivåerna i avtalet nu sänks kan en del undersköterskor förlora så mycket som 4 000 kronor i månaden.

– Det beror på hur mycket natt, helg eller kväll du arbetar, säger Lotta Svantesson.

Hon räknat ut vad hon själv skulle förlora en vanlig månad.

– Om jag jobbar två helger, hälften dag och hälften kvällspass skulle det bli 1600 kronor. Arbetar man ofta natt blir det mycket mer.

Berör undersköterskor och sjuksköterskor

Sänkningen berör till största del undersköterskor och sjuksköterskor.

– Hade det varit en sänkning av lönen för alla på sjukhuset hade det varit en annan sak. Eller om vd:n hade gått ut och sagt att han sänker sin egen lön.

Bakgrunden till besparingen är att S:t Görans sjukhus gjorde en förlust på 50 miljoner kronor förra året. Pengar som nu måsta hämtas hem på något sätt. Kevin Thompson är ordförande för Kommunal på sjukhuset och har själv suttit med och förhandlat fram det nya avtalet.

– Folk är förbannade över sänkningen, men de första försämringarna som arbetsgivarsidan föreslog var förskräckliga. Det här är bättre än det och innebär inga uppsägningar, säger han.

Många i personalen framför allt på Intensivvårdsavdelningen och akuten har hotat att säga upp sig. Kevin Thompson är medveten om det. Han pekar också att personalen på St Görans sjukhus fortfarande har högre ob-ersättning än på de andra sjukhusen i Stockholm som drivs av regionen.

– Där är det fasta krontal. OB för vardagskvällar är 25 kronor och 60 öre. Den som har en medellön här får i stället 60 kronor i timmen i ob.

Innehåll från Infogram Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du Infograms dataskyddspolicy Ja, visa mig innehållet Källa: infogram.com

Sjukhuset vd Gustaf Storm säger i kommentar till P4 att sjukhuset har höga personalkostnader. Den nya modellen är ett sätt att skapa långsiktig ekonomisk hållbarhet.

I nästa vecka ska Kommunal ha ett möte för personalen och Kevin Thompson hoppas att stämningen blir bättre efter att villkoren i det nya avtalet förklarats.

– Varför ska du sluta och få ännu mindre? Men vi kommer inte runt att det är en sänkning.

Lotta Svantesson är orolig för hur det ska bli med bemanningen om många väljer att säga upp sig.

– Vi har haft bemanningsföretag för sjuksköterskor, nu har man lyckas anställa och då sänker man lönen.