Artikeln i korthet Från 1 oktober gäller nya a-kasseregler, och vilken regel som styr din ersättning avgörs av när beslutet om a-kassa fattas – inte när du skickade in ansökan.

Skillnaderna i handläggningstid mellan a-kassorna gör att två personer med samma lön kan få tiotusentals kronor olika i ersättning.

Kommunals a-kassa hade längst väntetid (åtta veckor) förra veckan, medan flera andra kassor fattade beslut inom två. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den nya a-kassan slår helt olika beroende av vilken a-kassa man tillhör när regelbytet sker den 1 oktober. Som exempel har vi två personer som blir arbetslösa samma dag i september. De har samma lön men tillhör olika a-kassor, vilket gör att deras ersättning kan komma att skilja tiotusentals kronor om de är arbetslösa länge.

Anledningen är att det är datumet för beslutet om a-kassa som avgör om det är de gamla eller nya reglerna som gäller för den enskilde, inte när ansökan skickades in. Och då blir handläggningstiden hos de olika a-kassorna helt avgörande.

Innehåll från Infogram Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du Infograms dataskyddspolicy Ja, visa mig innehållet Källa: infogram.com

Hur lång kön är avgör ersättningen

A-kassor med korta handläggningstider, till exempel Handels, HRF, Elektrikerna eller Ledarna, hinner fatta de flesta beslut på ett par veckor. Deras medlemmar som blev arbetslösa i början av september hinner i de flesta fall få ett beslut före månadsskiftet, då de gamla reglerna fortfarande gäller.

A-kassor med längre köer, som Kommunal, har betydligt längre handläggningstid vilket gör att många får beslut först efter den 1 oktober. Det innebär att ersättningen trappas ned snabbare, men också att taket för ersättning höjs de första hundra dagarna.

Innehåll från Infogram Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du Infograms dataskyddspolicy Ja, visa mig innehållet Källa: infogram.com

Åtta veckors väntetid i Kommunals a-kassa

I förra veckan hade hälften av alla som väntat på sin första a-kasseutbetalning fått pengarna efter fyra veckor. Kommunals a-kassa hade längst väntetid med åtta veckor.

– Vår största utmaning är att vi inte alltid får in kompletta ärenden. Oavsett om vi gjorde vårt yttersta så kvarstår faktum att har vi inte alla underlag så kan vi inte fatta beslut. Vi har nyanställt och jobbat övertid och försökt arbeta efter vår bästa förmåga, säger Yesinde Aluko, kommunikationschef på Kommunals a-kassa.

Innehåll från Infogram Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du Infograms dataskyddspolicy Ja, visa mig innehållet Källa: infogram.com

Borde ni ha förberett så att ni hade jobbat undan inför att ett nytt regelverk träder i kraft 1 oktober?

– Vårt uppdrag är att fatta beslut utifrån den lagstiftning som gäller, inte att avgöra om den gamla eller nya är bättre. Att komma ner till ”nära noll” är inte möjligt för oss – vårt mål har varit att hålla oss runt fem veckors handläggningstid. Om lagstiftaren hade velat att fler beslut skulle fattas enligt de gamla reglerna, hade övergångsbestämmelserna skrivits på ett annat sätt.

Borde ha förberett för förändringen

Cathrine Carlberg som är granskningschef på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, menar att kassorna självklart måste rigga för en sådan här stor förändring:

– Det är ett krav man kan ha. Kassorna ska självklart ha en ordning så att de kan betala ut ersättning i rimlig tid. Det är viktigt för IAF och för dem som söker ersättning. Försäkringen är till för att man under en period ska kunna koncentrera sig på att söka jobb utan att behöva oroa sig för sin försörjning.

Cathrine Carlberg säger att det här är den största förändringen av a-kassan någonsin, vilket gör att kassorna står inför en speciell situation.

”Kan upplevas orättvist”

Att Kommunals a-kassa har långa handläggningstider är något IAF reagerat på och kontaktat dem om:

– Vi kommer att ha möten med Kommunals a-kassa inom kort för att höra vad det här handlar om.

Vad säger du om att övergångsreglerna kommer att slå så olika beroende på vilken a-kassa man tillhör?

– Att beslutsdatumet avgör är ett politiskt beslut. Övergången mellan den nya och äldre försäkringen innebär att det är ett datum som avgör vilket regelverk som ska tillämpas. Det kan upplevas orättvist för någon, men alla kassor har samma regler att följa, säger Cathrine Carlberg.

Kommunals a-kassa har tidigare förekommit i tillsynsärenden hos IAF på grund av sina långa handläggningstider.

Kommunalarbetaren har sökt arbetsmarknadsminister Johan Britz (L), som inte har återkommit.