Artikeln i korthet Efter långa och svåra förhandlingar är ett nytt avtal tecknat för 23 000 anställda på Samhall.

Lönerna höjs i nivå med det märket som gällt på arbetsmarknaden under årets avtalsrörelse.

"Mycket skrik och lite ull som bonden sa när han klippte grisen", säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

– Det har varit långa och svåra förhandlingar, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets och ger uttryck för att han inte är nöjd med resultatet:

– Mycket skrik och lite ull som bonden sa när han klippte grisen.

Han beskriver hur arbetsgivarorganisationen Fremia och Samhall gick in i förhandlingarna med inställningen att förändra avtalet i grunden. Med ändrade arbetstider och ny lönemodell.

– Vi måste ju också få betalt för det. Men de tycker vi fått något när de skruvat på sitt ursprungliga förslag, säger Nicklas Nilsson.

Det två-åriga avtalet gäller för anställda på Samhall. Fackförbunden Fastighets, Kommunal och IF metall har förhandlat tillsammans med LO. Avtalet omfattar även medlemmar i Handels, GS, Seko, Hotell- och restaurangfacket samt Transport.

Hur mycket höjs lönerna?

Från den 1 oktober 2025 höjs grundlönen med 900 kronor och blir då 25 833 kronor.

Nästa år, 1 oktober 2026 höjs grundlönen med 904 kronor till 26 737 kronor.

För den som har en LFU anställning (lönebidrag för utveckling i anställning) blir lönen 21 958 kronor från 1 oktober 2025 och 22 726 kronor från 1 oktober 2026.

Andra ersättningar som ökar

Övertidsersättning, OB, ersättning för skiftarbete och semesterlön räknas upp med 3,4 procent första avtalsåret och 3 procent andra året.



Det innebär att OB och skifttillägg från 1 oktober 2025 är:

Vardagar 17:30 till 06:30: 41,20 kronor

Lördag 6:30 till måndag 06:30 samt dag före helgdag till dag efter helgdag: 52,10 kronor.

Storhelg vid nyår, påsk, midsommar och jul: 104,20 kronor.

Övertid ska ersättas

Arbete på annan tid än det arbetstagaren har på sitt schema räknas som övertid och ska ersättas med övertidsersättning. Dit räknas inte tid då schemat har ändrats eller ordinarie arbetstid har flyttats.

Tillägg för arbetsuppgifter och kunskaper

Vilket tillägg du får beror på vilken arbetsuppgift du arbetar mest med. Det finns fyra nivåer.

Om du lärt dig minst en extra arbetsuppgift får du ett extra tillägg för mångkunnighet (utöver arbetsuppgiftstillägget).

När du bytt arbetsuppgifter ska du månaden efter, retroaktivt, få tillägget på löneutbetalningen enligt Nicklas Nilsson, Fastighets.

Två gånger om året ska tilläggen fastställas. Samhall ska då kalla den lokala fackliga organisationen till förhandling.

Blir det nattarbete?

Arbetsgivarorganisationen Fremia ville införa nattavtal. I nuvarande avtal står att nattarbete i normalfallet inte ska förekomma på Samhall.

Nu förtydligas det som redan står i avtalet: att det kan göras en överenskommelse om nattarbete mellan företaget och centralt facklig organisation.

Rätt att arbeta till pension

I och med att riktåldern för pension höjs så anpassas kollektivavtalet. Arbetare får jobba kvar på Samhall till sista dagen i den månad som den fyller 67 år.