Hård dom över regeringens jobbpolitik

Ett år kvar till nästa riksdagsval. Det är dags för bokslut över regeringens jobbpolitik. Arbetets Staffan Julius ger sig ut på jakt efter Tidöregeringens arbetslinje. Han hittar tunga och kritiska röster.

”Regeringens åtgärder har fel tyngdpunkt”, slog Finanspolitiska rådet fast redan för ett år sedan. ”Man slår på dem som redan ligger snarare än hjälper dem att resa sig upp”, kommenterar arbetslivsforskaren Anders Forslund den förda politiken.

Arbetslösheten har ökat med 100 000 personer sedan regeringen tillträdde. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Sverige har i dag EU:s tredje högsta arbetslöshet. Vi befinner oss mitt i en jobbkris med över en halv miljon arbetslösa.

Människorna bakom siffrorna

Vi vill med nummer 10 av tidningen visa hur viktig vi tycker att frågan är. För att understryka det ytterligare har vi denna gång till och med ändrat vår logotyp från Arbetet till Arbetslös.

Bakom arbetslöshetssiffrorna finns 545 000 riktiga människor. Under vinjetten ”Arbetslöshetens ansikten” möter ni några av dem. 28-åriga Kristina Lindholm berättar om skammen hon känner. Hon blev varslad när hon just fått sitt första barn. 55-åriga Åsa Skane har gått arbetslös sedan covidpandemin slog till. Hon upplever att hennes ålder redan sätter käppar i i hjulen i jobbsökandet.

Doldis blev minister

Sedan några månader har vi en ny arbetsmarknadsminister. Den tredje på posten sedan Tidöregeringen tillträdde. Johan Britz är för många en doldis. Men innan han klev in på arbetsmarknadsdepartementet var han Liberalernas representant i regeringens samordningskansli.

Det innebär att han har varit djupt inblandad i den politik som regeringen fört. Så även i jobbpolitiken. Och dess uteblivna resultat.

Nedräkningen till valet har börjat. Arbetet kommer att fortsätta att granska den jobbkris som råder.