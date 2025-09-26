Frivillig statist dog under polisövning: ”Oerhört jobbigt”

Artikeln i korthet En frivillig statist skadades allvarligt under en polisövning utanför Motala och dog senare av sina skador.

En förundersökning om vållande till annans död har inletts, men ingen är misstänkt för brott och polisen vill inte kommentera arbetsmiljöansvaret.

Arbetsmiljöverket har fått en anmälan om dödsfallet och kommer att utreda händelsen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Polisen vill inte säga så mycket om olyckan på Försvarsmaktens anläggning Markstridsskolan Kvarn utanför Motala. En frivillig statist skadades allvarligt under en polisövning på anläggningen, och dog till följd av sina skador under torsdagskvällen.

Enligt uppgifter till flera medier ska dödsolyckan ha orsakats av en granat.

En förundersökning om vållande till annans död har inletts, meddelar chefsåklagare Joakim Zander i ett uttalande. Ingen är misstänkt för brott.

”Ett antal förhör har hållits och utredningen fortsätter nu med sedvanliga åtgärder. Med hänsyn till att utredningen i ett tidigt läge kan jag i nuläget inte lämna någon ytterligare information”, säger han i uttalandet.

Har anmälts till Arbetsmiljöverket

Mannen som dött var alltså så kallad frivillig, och inte anställd av myndigheten.

Ansvariga för övningen var polisregion Stockholm, som inte vill svara på frågor om de haft arbetsmiljöansvar för mannen eller inte.

”Under pågående brottsutredning kommenterar vi inte arbetsmiljöansvar. Vem som bär arbetsmiljöansvar ligger under åklagaren att klargöra”, uppger polisens presstjänst i ett mejl.

Arbetsmiljöverkets registratur bekräftar för Arbetet att Polismyndigheten har lämnat in en anmälan om dödsfall till följd av händelsen.

Ska utreda ansvaret

När Arbetet når handläggare Mikael Thörnqvist har han nyss fått ärendet på sitt bord. Han kan inte ge mycket information på grund av förundersökningssekretess och kan inte uttala sig om huruvida polisen har haft ett arbetsmiljöansvar för mannen som dött.

– Det beror helt på omständigheterna. Vi kommer att utreda olyckan när vi får mer information. Ta del av uppgifter, eventuellt besöka platsen, försöka reda ut vad som har hänt och vilket eventuellt arbetsmiljöansvar som ligger till grund, säger han.

”Som på filminspelningar”

Mikael Ågren, kommunikatör vid Försvarsmakten, beskriver platsen där övningen genomfördes som en ”typ av spökstad”.

– Det är en miljö där man har byggt upp en stadsbild. Det är som kulisser – som på filminspelningar, säger Mats Persson, Polisens presstalesperson till Arbetet.

Personal som deltog i övningen har fått krisstöd.

– Det här är naturligtvis en oerhört jobbig och tragisk händelse för alla inblandade, säger Mats Persson.